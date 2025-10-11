Lá vem a noiva! Franciny Ehlke mostra vestido para casamento com empresário bilionário

Chegou o dia de Franciny Ehlke, de 26 anos, dizer “sim” no casamento com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36. A cerimônia dos dois acontece na Villa Cimbrone, Ravello, Itália, neste sábado (11/10). Nas redes sociais, a influenciadora mostrou detalhes do vestido de noiva escolhido para o momento especial.

“Pronta para dizer sim. Feliz demais!!!! Meu vestido dos sonhos”, escreveu a influenciadora em uma publicação feita no Instagram.

Fran escolheu um vestido com o estilo princesa, de alça e com efeito bordado. Além disso, a influenciadora caprichou na longa calda e véu. Ela completou o look noiva com uma maquiagem leve e um penteado de cabelo preso.

Os noivos deram início as comemorações na última sexta-feira (10/10), com um jantar para receber os convidados. Para o evento, Franciny optou por um vestido curto branco com tule e um enorme decote.

Em entrevista ao podcast “Elas que Assinam”, na última terça-feira (7/10), ela abriu os planos após o casamento e revelou o desejo de viver a maternidade em breve.

“Estamos fazendo tudo para ontem! Quero casar este ano e ter filhos logo. Meu noivo já tem um filho e quer muito que ele tenha um irmão próximo. Mas primeiro quero casar, nem sei se vai dar tempo de fazer o vestido”, brincou.