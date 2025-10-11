11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Lá vem a noiva! Franciny Ehlke mostra vestido para casamento com empresário bilionário

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
la-vem-a-noiva!-franciny-ehlke-mostra-vestido-para-casamento-com-empresario-bilionario

Chegou o dia de Franciny Ehlke, de 26 anos, dizer “sim” no casamento com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36. A cerimônia dos dois acontece na Villa Cimbrone, Ravello, Itália, neste sábado (11/10). Nas redes sociais, a influenciadora mostrou detalhes do vestido de noiva escolhido para o momento especial.

“Pronta para dizer sim. Feliz demais!!!! Meu vestido dos sonhos”, escreveu a influenciadora em uma publicação feita no Instagram.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Franciny EhlkeReprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Reprodução Instagram Franciny Ehlke
Franciny Ehlke e o noivo Tony MalehReprodução Instagram Franciny Ehlke
Reprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Franciny EhlkeReprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Reprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Franciny EhlkeReprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Reprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Franciny EhlkeReprodução/Instagram @FrancinyEhlke

Leia Também

Fran escolheu um vestido com o estilo princesa, de alça e com efeito bordado. Além disso, a influenciadora caprichou na longa calda e véu. Ela completou o look noiva com uma maquiagem leve e um penteado de cabelo preso.

Os noivos deram início as comemorações na última sexta-feira (10/10), com um jantar para receber os convidados. Para o evento, Franciny optou por um vestido curto branco com tule e um enorme decote.

Em entrevista ao podcast “Elas que Assinam”, na última terça-feira (7/10), ela abriu os planos após o casamento e revelou o desejo de viver a maternidade em breve.

“Estamos fazendo tudo para ontem! Quero casar este ano e ter filhos logo. Meu noivo já tem um filho e quer muito que ele tenha um irmão próximo. Mas primeiro quero casar, nem sei se vai dar tempo de fazer o vestido”, brincou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost