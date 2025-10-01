01/10/2025
Lá vem pedrada! Zé Felipe e Ana Castela dão palhinha de nova parceria e ganham apoio

Em meio a uma viagem ao Pantanal, Ana Castela e Zé Felipe se juntaram para mostrar um trecho de “Sua Boca Mente” ao público nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (1º/10). Em um barco no rio, o suposto novo casal cantou a capela e conquistou elogios de fãs e seguidores.

A nova parceria será lançada na noite desta quinta (2/10), às 22h, em todas as plataformas digitais. O videoclipe oficial sai no dia seguinte, ao meio-dia.

Veja as fotos

Reprodução / @zefelipe
Lá vem pedrada: Zé Felipe e Ana Castela dão palhinha de novo feat, "Sua Boca Mente"
Foto/Instagram/OdoricoReis
Amigo de Ana Castela e Zé Felipe registra momento fofo
Reprodução Instagram zefelipe
Reprodução Instagram zefelipe
Reprodução / Instagram: @zefelipe
Zé Felipe e Ana Castela pescando
Reprodução: Instagram
Em família! Ana Castela e Zé Felipe desembarcam no Pantanal ao lado de Poliana, Leonardo e amigos

A viagem em conjunto ao Pantanal brasileiro tem dado o que falar. Mais próximos do que nunca, Ana Castela e Zé Felipe foram flagrados em um momento de intimidade. O registro foi feito por Odorico Reis, amigo dos artistas.

Nas imagens, a boiadeira e o filho de Leonardo aparecem abraçados, sem notar que estavam sendo filmados. Quando percebeu a câmera, Ana apenas sorriu e mandou um beijo, sem se importar com a gravação.

O vídeo foi postado nos Stories de Odorico, que mostrava um prato típico ao som de um modão no Pantanal. Ao fundo, era possível ver o clima de proximidade entre Ana e Zé Felipe, que se abraçaram e pareciam até acompanhar a música juntos.

