Labrador dá primeiros passos após amputação e emociona a internet

Uma labrador red fox, chamada Pippa, emocionou a internet após aparecer em um vídeo que mostra ela caminhando e rolando na grama. O motivo? A cadela de 6 meses não tem uma das patas, pois foi vítima de uma amputação após um atropelamento.

Leia também

O vídeo foi publicado no TikTok pelo perfil @pippas.journey, e já conta com mais de 80 mil visualizações. As imagens mostram a primeira vez que Pippa saiu para caminhar depois de ter perdido uma das patas.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

“Cada passo hoje sussurrou: Eu ainda estou aqui. E ainda sou imparável”, diz a legenda do post.

Com muita coragem e um rabo que não parava de abanar, a cachorrinha conseguiu andar por 5 minutos. Depois disso, se jogou na grama para que a tutora fizesse carinho em sua barriga.

História de Pippa

Os tutores da cadela a levaram para casa em junho de 2025. Porém, no dia 16 de outubro, algo lamentável aconteceu com Pippa: ela foi atropelada. Infelizmente, esse acontecimento fez com que ela tivesse que amputar uma de suas patinhas na altura do ombro.

“Hoje minha mamãe me levou para minha primeira caminhada de 5 minutos”, diz um dos textos que está no vídeo

E esse não foi o único ferimento que ela sofreu. Além da dianteira, um pé em uma das patas traseiras também foi fraturado. Devido a isso, a cadela está com um gesso rosa, mas ainda consegue andar e fazer pressão.

Ainda assim, isso não fez com que a vida de Pippa parasse. Os seus donos ainda brincaram que o que mudava era apenas a quantidade de patas. “Menos patas, mesmo caos”, disseram.

Antes e depois do acidente

Dois dias depois da cirurgia de amputação, ao ir para casa, a alegre cachorrinha já saiu do consultório veterinário pulando e festejando para todos os lados. E, claro, seus donos a encheram de amor e cuidados.

Antes de todo o ocorrido, Pippa adorava nadar no lago, o que condiz com a fama de que labradores amam a água. Como qualquer filhote, ela é cheia de energia e também gostava de brincar com seus brinquedos, correr e ir à praia.

Pippa é uma cachorrinha que precisou amputar uma das patas após um atropelamento

Com a nova realidade, não é possível realizar essas atividades da mesma forma de antes. Porém, com adaptações, Pippa continuará desfrutando de uma boa água fresca, corridinhas, da brisa e da água salgada de uma praia.

“Um passo (e três patas) de cada vez”, brincaram os tutores da cadela.

Para arrancar lágrimas de qualquer um

A coragem e a força de Pippa conquistaram as pessoas na internet, que até queriam se mobilizar para apoiar a cachorrinha. Além de ter passado das 80 mil visualizações, o post no TikTok obteve mais de 3 mil curtidas e diversos comentários de carinho.

Muitos usuários interagiram com a publicação e compartilharam experiências semelhantes. “Minha cachorra teve a perna da frente amputada devido ao câncer, no mesmo dia em que foi mandada para casa, ela perseguiu um gato pelo estacionamento”, comentou um deles até rindo.

Antes do acidente, a cadela da raça labrador gostava muito de nadar, correr e brincar com seus brinquedos

Outro também interagiu: “Eu vi um veterinário uma vez dizer que todos os cães são tripés nascidos com um sobressalente. Eles parecem se adaptar tão bem”.

Ao ser perguntada nos comentários se Pippa receberia uma prótese, a tutora explicou que eles investigaram a necessidade. A resposta feliz é que ela está indo tão bem na recuperação, que, por enquanto, não é preciso.

A história da cachorrinha demonstra como os pets são seres que tem muito a ensinar aos humanos. A resiliência de Pippa, junto a sua vontade de continuar aproveitando a vida canina, é um grande lembrete de que as coisas podem continuar funcionando – mesmo que isso exija algumas “audaptações”.