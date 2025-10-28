28/10/2025
Ladrão gamer: polícia recupera notebook e videogame que foram furtados no Acre

O investigado foi conduzido à delegacia e responderá também por outro processo de furto qualificado

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, elucidou um furto ocorrido no último sábado (25) em uma residência do bairro Aeroporto Velho. A ação resultou na identificação do autor, na recuperação dos objetos furtados e na condução do suspeito à Delegacia-Geral para prestar esclarecimentos, nesta terça-feira (28).

O quarto do casal foi invadido pelo homem/Foto: Ascom

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, ao retornar para casa por volta das 21h30, acompanhada da esposa, percebeu que a janela lateral da sala havia sido arrombada. Ao entrar, constatou que o imóvel estava revirado, principalmente o quarto do casal. Foram levados um videogame Xbox 360, avaliado em cerca de R$1.200, um notebook gamer Acer Nitro V (Intel Core i5, RTX 4050), avaliado em aproximadamente R$5.200, além de bijuterias e um óculos de sol.

Após tomar conhecimento do crime, a equipe do Nepatri iniciou diligências que permitiram identificar o autor, um homem de iniciais I.P.F., já conhecido por furtos em residências na cidade. O suspeito foi localizado nesta terça-feira (28) com todos os objetos em sua posse.

Embora não tenha sido preso em flagrante, por se tratar de um crime ocorrido três dias antes, o investigado foi conduzido à delegacia e responderá também por outro processo de furto qualificado.

