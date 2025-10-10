10/10/2025
Lady Gaga é confirmada em “O Diabo Veste Prada 2”, diz revista americana

Escrito por Portal Leo Dias
lady-gaga-e-confirmada-em-“o-diabo-veste-prada-2”,-diz-revista-americana

Lady Gaga foi confirmada no elenco de “O Diabo Veste Prada 2”, previsto para estrear em 1º de maio de 2026. Segundo a revista Variety, a popstar se junta ao elenco original da comédia dramática de 2006, incluindo Anne Hathaway, que retorna como a assistente Andy Sachs.

O filme está em fase de produção e, segundo fãs, Gaga já foi vista em Milão, na Itália, um dos cenários das gravações. Ainda não há informações sobre o papel da artista – se ela interpretará uma nova personagem ou fará uma participação como ela mesma.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@ladygaga
Lady Gaga estará em "O Diabo Veste Prada 2"
BrazilNews
Lady Gaga estará em “O Diabo Veste Prada 2”BrazilNews
Brazil News
Lady Gaga estará em “O Diabo Veste Prada 2”Brazil News
Lucas Ramos/Brazil News
Lady Gaga estará em “O Diabo Veste Prada 2”Lucas Ramos/Brazil News

Além de Anne, Meryl Streep volta a viver a temida editora Miranda Priestly, e Stanley Tucci também retoma o papel de Nigel. O novo longa deve explorar os bastidores da moda em uma era dominada pelas redes sociais e pelos influenciadores digitais.

Dirigido por David Frankel, o filme original foi inspirado no livro de Lauren Weisberger, ex-assistente da lendária editora da Vogue, Anna Wintour. A história acompanha a jornada de Andy Sachs em meio às exigências impiedosas do universo fashion comandado por Miranda.

Para Gaga, o projeto marca mais um passo em sua consolidada carreira no cinema. A artista já estrelou “House of Gucci” (2021) e “Joker: Folie à Deux” (2024), além de ter sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz por “Nasce uma Estrela” (2018) – filme que também lhe rendeu a estatueta de Melhor Canção Original por “Shallow”.

A participação no longa coincide com sua nova turnê, “Mayhem Ball”, que divulga o álbum “Mayhem” (2025), o sétimo consecutivo da cantora a estrear no topo da Billboard 200.

