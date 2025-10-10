Lady Gaga é confirmada em O Diabo Veste Prada 2, diz revista

A diva pop Lady Gaga vai estrelar O Diabo Veste Prada 2, previsto para chegar aos cinemas em 2026. A vencedora do Oscar teria sido avistada nas gravações do filme em Milão, na Itália, ao lado de estrelas como Anne Hathaway e Meryl Streep.
As informações são da revista Variety. A publicação confirmou a informação que chegou à imprensa italiana no final de setembro, quando a produção do filme aproveitou para gravar cenas na Semana de Moda de Milão.
Esta será a primeira aparição da estrela do pop nas telonas desde o fracasso de Coringa 2: Delírio à Dois, e o primeiro papel da cantora desde a participação especial na série Wandinha, da Netflix.
Leia também
-
Lady Gaga faz pacto com fãs em show em Londres
-
Lady Gaga pode participar de O Diabo Veste Prada 2, diz revista
-
Entenda a importância de Lady Gaga nos novos episódios de Wandinha
-
Lady Gaga e Bruno Mars lideram indicações do VMA. Veja a lista completa
8 imagensFechar modal.1 de 8
Lady Gaga em Wandinha
Reprodução2 de 8
Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro
Getty Images3 de 8
Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro
Getty Images4 de 8
Cena de Andy (Anne Hathaway), Miranda (Meryl Streep) e Emily (Emily Blunt) em O Diabo Veste Prada (2006)
20th Century Fox/Reprodução5 de 8
A atriz foi vista usando o look de alfaiataria no set de filmagens externas em Nova York
@annehathaway/Instagram/Reprodução6 de 8
Cena de O Diabo Veste Prada (2006)
20th Century Fox/Reprodução7 de 8
O Diabo Veste Prada
Divulgação8 de 8
Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada
20th Century Fox/Reprodução
A sequência do filme que marcou os anos 2000 também realizou gravações pelas ruas de Nova York, onde os fãs acompanharam as filmagens pelas redes sociais.
Meryl Streep, que vive a icônica vilã Miranda Priestly, foi inclusive gravada nas escadarias do Museu Metropolitano de NY, onde ocorre anualmente o Met Gala, o “Oscar” da moda norte-americana.
O novo capítulo de O Diabo Veste Prada chega aos cinemas 20 anos após o primeiro filme. Além de Anne Hathaway e Meryl Streep, Stanley Tucci e Emily Blunt também estão confirmados para estrelar o longa.
O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas no dia 1ª de maio de 2026.