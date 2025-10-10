Lady Gaga é confirmada em O Diabo Veste Prada 2, diz revista

A diva pop Lady Gaga vai estrelar O Diabo Veste Prada 2, previsto para chegar aos cinemas em 2026. A vencedora do Oscar teria sido avistada nas gravações do filme em Milão, na Itália, ao lado de estrelas como Anne Hathaway e Meryl Streep.

As informações são da revista Variety. A publicação confirmou a informação que chegou à imprensa italiana no final de setembro, quando a produção do filme aproveitou para gravar cenas na Semana de Moda de Milão.

Esta será a primeira aparição da estrela do pop nas telonas desde o fracasso de Coringa 2: Delírio à Dois, e o primeiro papel da cantora desde a participação especial na série Wandinha, da Netflix.

Leia também

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Lady Gaga em Wandinha

Reprodução 2 de 8

Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Getty Images 3 de 8

Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Getty Images 4 de 8

Cena de Andy (Anne Hathaway), Miranda (Meryl Streep) e Emily (Emily Blunt) em O Diabo Veste Prada (2006)

20th Century Fox/Reprodução 5 de 8

A atriz foi vista usando o look de alfaiataria no set de filmagens externas em Nova York

@annehathaway/Instagram/Reprodução 6 de 8

Cena de O Diabo Veste Prada (2006)

20th Century Fox/Reprodução 7 de 8

O Diabo Veste Prada

Divulgação 8 de 8

Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada

20th Century Fox/Reprodução

A sequência do filme que marcou os anos 2000 também realizou gravações pelas ruas de Nova York, onde os fãs acompanharam as filmagens pelas redes sociais.

Meryl Streep, que vive a icônica vilã Miranda Priestly, foi inclusive gravada nas escadarias do Museu Metropolitano de NY, onde ocorre anualmente o Met Gala, o “Oscar” da moda norte-americana.

O novo capítulo de O Diabo Veste Prada chega aos cinemas 20 anos após o primeiro filme. Além de Anne Hathaway e Meryl Streep, Stanley Tucci e Emily Blunt também estão confirmados para estrelar o longa.

O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas no dia 1ª de maio de 2026.