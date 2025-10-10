Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”

O clássico do cinema fashion “O Diabo Veste Prada” vai ganhar uma sequência e, desta vez, contará com uma adição de peso: Lady Gaga. De acordo com informações da Variety, a cantora e atriz foi vista em Milão, onde o longa está sendo filmado, confirmando sua participação no elenco ao lado de Meryl Streep e Anne Hathaway.

Ainda não há detalhes sobre o papel que Gaga interpretará. Segundo fontes ligadas à produção, a artista pode viver uma nova personagem ligada ao universo da moda ou até mesmo interpretar uma versão de si mesma. A trama deve acompanhar Miranda Priestly (Meryl Streep) em uma nova fase da carreira, enfrentando os desafios do declínio das publicações impressas e a ascensão das mídias digitais.

A sequência, produzida pela Disney, tem estreia prevista para 1º de maio de 2026. A sinopse divulgada aponta que Miranda verá sua carreira ameaçada e precisará encarar Emily (Emily Blunt), agora uma poderosa executiva de um grupo de luxo — justamente de quem Miranda depende para garantir investimentos em publicidade.

Inspirado no livro homônimo de 2003, o primeiro “O Diabo Veste Prada” acompanhava Andy Sachs (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada que passa a trabalhar como assistente da temida editora Miranda Priestly, na revista de moda Runway. O longa, dirigido por David Frankel, se tornou um marco da cultura pop, arrecadando mais de US$ 326 milhões em bilheteria mundial e garantindo indicações ao Oscar.

Com a chegada de Lady Gaga, o público já especula que a sequência deve explorar o choque entre o glamour clássico da moda e o novo mundo digital, trazendo uma atualização contemporânea à história. Mais detalhes sobre o enredo e o restante do elenco devem ser revelados nas próximas semanas.