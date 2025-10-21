lady-gaga-vira-tia-doente-de-menino-pedindo-esmola-no-sinal;-entenda

Uma foto de uma criança pedindo esmola em um sinal vem viralizando nas redes sociais desde o último domingo (12/10), mas não pelo motivo que você possa estar imaginando.

A imagem divertiu internautas que perceberam que o menino mostrava a foto de ninguém menos que Lady Gaga para os motoristas. Nas mãos dele, no entanto, a artista virou outra pessoa: uma tia doente em nome de quem ele estaria tentando arrecadar doações para a compra de remédios.

Cena de Lady Gaga no filme Nasce Uma Estrela vira foto de tia doente nas mãos de menino pedindo dinheiro no sinal

O registro logo foi compartilhado em vários perfis nas redes sociais, que atraíram uma série de usuários animados em comentar a cena. “Virei fã, que menino visionário”, brincou um. “Escolheu logo uma (artista) menos famosa – contém ironia”, comentou outro.

A foto da tia em questão na verdade foi retirada de uma das cenas do filme Nasce Uma Estrela (2018), que rendeu à cantora uma indicação ao Oscar.

