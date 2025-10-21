21/10/2025
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Lady Gaga vira tia doente de menino pedindo esmola no sinal; entenda

Escrito por Metrópoles
Uma foto de uma criança pedindo esmola em um sinal vem viralizando nas redes sociais desde o último domingo (12/10), mas não pelo motivo que você possa estar imaginando.

A imagem divertiu internautas que perceberam que o menino mostrava a foto de ninguém menos que Lady Gaga para os motoristas. Nas mãos dele, no entanto, a artista virou outra pessoa: uma tia doente em nome de quem ele estaria tentando arrecadar doações para a compra de remédios.

Confira:

Cena de Lady Gaga no filme Nasce Uma Estrela vira foto de tia doente nas mãos de menino pedindo dinheiro no sinalCena de Lady Gaga no filme Nasce Uma Estrela vira foto de tia doente nas mãos de menino pedindo dinheiro no sinal

O registro logo foi compartilhado em vários perfis nas redes sociais, que atraíram uma série de usuários animados em comentar a cena. “Virei fã, que menino visionário”, brincou um. “Escolheu logo uma (artista) menos famosa – contém ironia”, comentou outro.

A foto da tia em questão na verdade foi retirada de uma das cenas do filme Nasce Uma Estrela (2018), que rendeu à cantora uma indicação ao Oscar.

