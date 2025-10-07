Laís Caldas abre o jogo sobre custos de casamento com Gustavo Marsengo

A ex-BBB Laís Caldas refutou alguns comentários que vem recebendo nas redes sociais sobre os gastos do casamento com o também ex-BBB Gustavo Marsengo. Segundo Laís, a cerimônia foi paga inteiramente pelos dois com uma ajuda da mãe dela.
“Quem pagou pelo nosso casamento, que não era barato, fomos eu, Gustavo e minha mãe”, contou a médica ao refutar comentários de que o evento teria sido patrocinado por marcas. No entanto, ela afirmou que os dois conseguiram descontos com fornecedores.
Gustavo Marsengo e Laís Caldas se casaram em São Paulo.
Gustavo Marsengo e Laís Caldas se casaram nessa quarta-feira (24/9).
“Tivemos descontos, sim, de 10%, 15%, às vezes 20%, mas ninguém bancou nada. Fizemos questão de pagar por tudo, para ter liberdade de escolher cada detalhe do jeito que queríamos”, afirmou.
Sobre valores, Laís não entrou em detalhes específicos, mas garantiu que a festa não foi barata e que eles precisaram fazer muito planejamento financeiro para organizar a festa. “Ainda assim, o casamento foi uma coisa de milhões”, disse.