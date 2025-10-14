lamborghini-e-mclaren:-veja-a-frota-de-luxo-de-buzeira,-preso-pela-pf

Bruno Alexssander Souza Silva (foto em destaque), o influenciador digital conhecido como Buzeira, preso pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (14/10), costumava exibir uma frota luxuosa de veículos em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 15 milhões de seguidores.

A coluna apurou que a coleção de carros inclui dois Porsches, duas Lamborghinis, uma McLaren, uma Ferrari, uma BMW e um Camaro.

Uma das Lamborghinis é uma Huracan EVO Spyder inteiramente customizada com adesivos do personagem Coringa, a outra é uma Urus SUV preta com adesivos em tom dourado.

A Huracán e a McLaren 765, modelo LT Spider 2022, custam mais de R$ 5 milhões no mercado brasileiro cada uma.

Tráfico e lavagem de dinheiro

Buzeira foi preso por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas que movimentou cerca de R$ 630 milhões.

A ação faz parte da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14/10), que apura o uso de sites de apostas e criptomoedas para ocultar dinheiro do tráfico.

Segundo fontes da investigação, Buzeira teria atuado como figura de fachada para movimentações financeiras, emprestando sua imagem e empresas para viabilizar transações suspeitas no setor de apostas e rifas virtuais.

Ele ficou conhecido na internet por organizar rifas de veículos de luxo, frequentemente exibindo prêmios como Porsche, Lamborghini e Ferrari, prática que, segundo a PF, pode ter sido usada para movimentar recursos de origem criminosa.