Lamine Yamal compra mansão que foi de Shakira e Piqué por valor milionário

Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
lamine-yamal-compra-mansao-que-foi-de-shakira-e-pique-por-valor-milionario

Em mais um sinal claro de sua ascensão meteórica, Lamine Yamal, de 18 anos, a grande promessa do Barcelona e da seleção espanhola, fez um investimento imobiliário gigantesco. O rapaz comprou a mansão que pertencia ao ex-zagueiro Gerard Piqué e à estrela mundial da música Shakira.

O negócio, que gira em torno de impressionantes £ 9,5 milhões (cerca de R$ 67 milhões), foi fechado em Esplugues de Llobregat, município da região metropolitana de Barcelona. A nova casa do astro fica a apenas alguns minutos do Ciutat Esportiva Joan Gamper, centro de treinamento do clube.

Reprodução/Instagram: @lamineyamal
Lamine Yamal, atacante do Barcelona comemora festa de 18 anos na EspanhaReprodução/Instagram: @lamineyamal
Reprodução
Lamine YamalReprodução
Reprodução
Lamine YamalReprodução
Reprodução: Instagram @shakira
ShakiraReprodução: Instagram @shakira
Reprodução
Shakira e PiquéReprodução
Divulgação
Gerard Piqué curte festa de Rafaella Santos em São PauloDivulgação

Segundo informações do jornal El País, a ideia era encontrar um local que oferecesse privacidade e segurança máximas, condizentes com o seu status de celebridade global. Erguida em 2012, a residência imponente ocupa uma área total de aproximadamente 2.000 m² e já conta com uma infraestrutura luxuosa.

O local inclui quadra de tênis, piscinas interna e externas, e até um estúdio de gravação. Por outro lado, Lamine Yamal não pretende manter tudo como está, já que fontes do jornal indicam que o jovem craque planeja uma série de reformas para personalizar o espaço.

