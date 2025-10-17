Lamine Yamal estuda cobrar fãs para dar autógrafos; entenda

Lamine Yamal pode parar de conceder autógrafos aos fãs. Os pedidos para assinar artigos esportivos são comuns por parte de torcedores, mas o jovem astro do Barcelona quer começar a cobrar pelas assinaturas. Há um tempo, o espanhol tem optado por apenas tirar fotos.

Lamine Yamal tem 18 anos

O atacante do Barcelona quer cobrar por autógrafos

Lamine Yamal ficou em 2º lugar na disputa pela Bola de Ouro

Segundo o jornal espanhol, Mundo Deportivo, Lamine negocia um contrato para cobrar pelos autógrafos. Este tipo de comercialização já acontece no meio esportivo, principalmente nos Estados Unidos.

Um caso conhecido é o de Tom Brady, lenda da NFL, que em 2019 embolsou US$ 2199 (cerca de R$ 8,4 mil, na cotação da época) após um fã pagar pela assinatura.

Ainda com base nas informações do veículo da Espanha, o Barcelona não se opôs à ideia de Lamine.