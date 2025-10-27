Lançamentos da semana: 12 jogos para você conhecer agora

A semana chegou com dois pesos-pesados: The Outer Worlds 2, sequência do elogiado FPS/RPG da Obsidian, e Arc Raiders, shooter de extração da Embark Studios. Vieram junto os remakes Dragon Quest 1+2 HD-2D, a nova aventura Asterix & Obelix: Mission Babylon, o simulador Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition, além de novidades de luta, corrida, estratégia e uma coletânea histórica de Mortal Kombat. Abaixo, datas, plataformas, preços e o “por que jogar” de cada título.

Destaques da semana

1) The Outer Worlds 2 — 29/10 — PS5 | XSX/S | PC

RPG/FPS com criação de personagem, companheiros excêntricos e escolhas que alteram facções numa nova colônia (Arcadia).

Preço: PS5 R$ 399,90 | XSX/S/PC (Steam/Battle.net) R$ 299,00.

2) Arc Raiders — 30/10 — PS5 | XSX/S | PC

Shooter de extração cooperativo (até 3 jogadores) em um mundo tomado por máquinas ARC. Saia para a superfície, lute, saqueie e volte vivo.

Preço: PS5 R$ 144,80 | XSX/S/PC (Steam/Epic) R$ 171,80.

Lançamentos por ordem de data

28/10

Two Point Museum — SW2

Simulador de museu com mais de 200 peças e 350 itens decorativos, expedições e gestão de visitantes.

Preço: R$ 126,90.

Wreckreation — PS5 | XSX/S | PC

Corridas arcade em mundo aberto com criação de pistas e personalização profunda de carros e do mapa.

Simon the Sorcerer Origins — PS5 | XSX/S | PS4 | Xbox One/Series | Switch

Prequel desenhada à mão do clássico point-and-click de 1993, focado em puzzles e alquimia.

Preço: Xbox R$ 92,45 | Switch R$ 136,99.

Halls of Torment — PS5 | XSX/S

Roguelike de horda com vibe “Diablo dos anos 90” + loop à la Vampire Survivors (runs de ~30 min).

29/10

The Outer Worlds 2 — PS5 | XSX/S | PC (destaque acima)

30/10

Arc Raiders — PS5 | XSX/S | PC (destaque acima)

Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake — PS5 | XSX/S | SW2 | PC

Dois primeiros DQ reimaginados em HD-2D, trilha orquestrada e batalhas em turno com QoL.

Preço: PS5 R$ 339,90 | XSX/S/Switch/SW2 R$ 299,90 | PC (Steam) R$ 249,90.

Asterix & Obelix: Mission Babylon — PS5 | XSX/S | Switch | PC

Ação/plataforma lateral 3D; coop para 2; missão para salvar um rei envenenado.

Preço: PS5 R$ 169,90 | Switch R$ 159,90.

Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition — PS5 | XSX/S | Switch | PC

Versão de console com extras do HM mobile (fazenda, pesca, relacionamentos, novos romances).

Preço: PS5 R$ 229,90 | XSX/S R$ 147,45 | Switch R$ 215,00.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage — PS5 | XSX/S | PC

Remaster com rollback netcode, crossplay e modo single-player “World Stage”. Upgrade com desconto para donos no PS4.

Preço: PS/Xbox R$ 109,90 (PC: update gratuito para a nova versão na Steam).

Mortal Kombat: Legacy Kollection — PS5 | XSX/S | SW2 | PS4 | Xbox One | Switch | PC

Coletânea com várias versões clássicas (MK1 a MK4, UMK3, Trilogy, Mythologies, Special Forces, etc.), entrevistas e linha do tempo histórica.

Preço: PS5/PS4 R$ 284,90 | Xbox R$ 184,95 | Switch/SW2/PC R$ 134,99.

31/10

Tales of Xillia Remastered — PS5 | XSX/S | Switch | PC

JRPG com duas campanhas (Jude/Milla), combates em tempo real, autosave, pulo de batalhas, QoL e todos os DLCs cosméticos.

Preço: PS5/XSX/S/Switch R$ 229,90 | PC (Steam) R$ 182,90.

Extras do fim de semana (28/10)

Wreckreation e Halls of Torment já citados.

Two Point Museum e Simon the Sorcerer Origins idem.

💡 Qual pegar primeiro?

Quer história + escolhas: The Outer Worlds 2 .

Coop tenso de extração: Arc Raiders .

Nostalgia JRPG: Dragon Quest 1+2 HD-2D .

Luta online “cirúrgica”: Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Colecionadores e historiadores: MK Legacy Kollection.

Fonte: Metacritic, releases oficiais dos estúdios e lojas (Steam, Microsoft Store, PlayStation Store, Nintendo Game Store), Gematsu, GG Deals, Two Point Studios, ININ Games.

✍️ Redigido por ContilNet