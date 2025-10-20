20/10/2025
Lançamentos da semana: 13 novos jogos chegam para PS5, Xbox e PC

Entre os destaques estão Ninja Gaiden 4, com novo protagonista, e Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, que promete uma imersão sombria no universo dos vampiros

A semana está repleta de novidades para os gamers! Entre os lançamentos mais aguardados estão Ninja Gaiden 4, que marca o retorno da clássica franquia de ação com um novo protagonista, e Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, sequência do cultuado RPG de mesa Vampiro: A Máscara, que chega com narrativa sombria e combates estratégicos.

Além deles, outros títulos como Jurassic World Evolution 3, o reboot do lendário Painkiller e o criativo Once Upon a Katamari prometem agradar fãs de diferentes estilos e plataformas.

Ninja Gaiden 4 traz um novo protagonista chamado Yakumo e o coloca em conflito com o lendário ninja Ryu Hayabusa — Foto: REprodução/Steam

Confira a lista completa de lançamentos da semana:

🥷 Ninja Gaiden 4

📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
O icônico game de ação retorna com um novo herói e jogabilidade mais fluida, misturando velocidade, precisão e combates intensos.

🧛 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
A aguardada sequência do RPG de vampiros traz escolhas morais, facções rivais e ambientação gótica.

🦖 Jurassic World Evolution 3

📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
Os jogadores voltam a construir e administrar parques de dinossauros com novos ecossistemas e ferramentas de gestão.

🔫 Painkiller (Reboot)

📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
O clássico jogo de tiro em primeira pessoa retorna com gráficos modernos e combate frenético contra hordas demoníacas.

🦸 Dispatch

📅 22 de outubro — PS5 e PC
Um simulador de gestão inusitado em que o jogador administra super-heróis e suas missões pelo mundo.

🌌 Once Upon a Katamari

📅 24 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, Switch e PC
Novo título da franquia excêntrica de rolar mundos e acumular objetos, com visual colorido e trilha sonora divertida.

🎮 Outros lançamentos da semana

  • Angry Video Game Nerd 8-bit — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch e PC

  • Double Dragon Revive — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch e PC

  • Persona 3 Reload — 23 de outubro — Switch 2

  • Plants vs. Zombies: Replanted — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4, Xbox One e PC

  • PowerWash Simulator 2 — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC

  • Tormented Souls 2 — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC

  • Fast & Furious: Arcade Edition — 24 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e Switch

Com títulos que vão do terror ao humor, a semana promete agradar todos os perfis de jogadores — dos fãs de ação intensa aos que preferem experiências criativas e nostálgicas.

Fonte: TechTudo / PlayStation Blog / Xbox Wire / Steam
✍️ Redigido por ContilNet

