Lançamentos da semana: 13 novos jogos chegam para PS5, Xbox e PC

A semana está repleta de novidades para os gamers! Entre os lançamentos mais aguardados estão Ninja Gaiden 4, que marca o retorno da clássica franquia de ação com um novo protagonista, e Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, sequência do cultuado RPG de mesa Vampiro: A Máscara, que chega com narrativa sombria e combates estratégicos.
Além deles, outros títulos como Jurassic World Evolution 3, o reboot do lendário Painkiller e o criativo Once Upon a Katamari prometem agradar fãs de diferentes estilos e plataformas.
Confira a lista completa de lançamentos da semana:
🥷 Ninja Gaiden 4
📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
O icônico game de ação retorna com um novo herói e jogabilidade mais fluida, misturando velocidade, precisão e combates intensos.
🧛 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
A aguardada sequência do RPG de vampiros traz escolhas morais, facções rivais e ambientação gótica.
🦖 Jurassic World Evolution 3
📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
Os jogadores voltam a construir e administrar parques de dinossauros com novos ecossistemas e ferramentas de gestão.
🔫 Painkiller (Reboot)
📅 21 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
O clássico jogo de tiro em primeira pessoa retorna com gráficos modernos e combate frenético contra hordas demoníacas.
🦸 Dispatch
📅 22 de outubro — PS5 e PC
Um simulador de gestão inusitado em que o jogador administra super-heróis e suas missões pelo mundo.
🌌 Once Upon a Katamari
📅 24 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, Switch e PC
Novo título da franquia excêntrica de rolar mundos e acumular objetos, com visual colorido e trilha sonora divertida.
🎮 Outros lançamentos da semana
-
Angry Video Game Nerd 8-bit — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch e PC
-
Double Dragon Revive — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch e PC
-
Persona 3 Reload — 23 de outubro — Switch 2
-
Plants vs. Zombies: Replanted — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4, Xbox One e PC
-
PowerWash Simulator 2 — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC
-
Tormented Souls 2 — 23 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e PC
-
Fast & Furious: Arcade Edition — 24 de outubro — PS5, Xbox Series X/S e Switch
Com títulos que vão do terror ao humor, a semana promete agradar todos os perfis de jogadores — dos fãs de ação intensa aos que preferem experiências criativas e nostálgicas.
Fonte: TechTudo / PlayStation Blog / Xbox Wire / Steam
✍️ Redigido por ContilNet