Lançamentos da Semana: feat de Ana Castela com Zé Felipe e nova era de Taylor Swift

Outubro começou com tudo para quem gosta de boa fofoca e boa música! No Brasil, Zé Felipe e Ana Castela apostam em um feat sertanejo em meio ao romance que não para de ser assunto nas redes sociais. Outro fenômeno midiático, Taylor Swift iniciou a era de seu 12° álbum de estúdio, o “The Life of a Showgirl”. Confira os principais lançamentos musicais da semana!

Ana Castela e Zé Felipe: parceiros no amor e na música

Zé Felipe e Ana Castela lançaram a faixa “Sua Boca Mente”, versão em português do clássico “You’re Still The One”, de Shania Twain. A música une sertanejo, pop e country. Gravado em Goiânia (GO), o videoclipe traz uma estética rural moderna e cinematográfica, com forte tensão romântica e referências às raízes dos artistas.

Muito além de música, a parceria também está na vida pessoal. Após semanas de rumores, Ana e Zé finalmente assumiram o romance, que conquista cada vez mais fãs no Brasil. O timing ideal para uma boa canção e duas figuras carismáticas!

Taylor Swift despretensiosamente pop

Se você conheceu Taylor Swift na era “1989”, percebeu que os últimos lançamentos da loirinha eram mais folk, introspectivos e acústicos. Não é o caso do “The Life of a Showgirl”, em que a cantora dá uma guinada ao pop mais animado, ao lado dos produtores lendários Max Martin e Shelback.

Além dos recordes quebrados – que já se tornaram rotina para Taylor, o novo disco representa a nova fase da artista. Noiva, descansada da maratona da “The Eras Tour” e aparentemente feliz, Swift aposta em canções mais otimistas, principalmente sobre Travis Kelce, seu companheiro. É uma nova era, definitivamente.

Joelma celebra a diversidade em seu repertório

A cantora Joelma apresenta ao público seu mais novo trabalho: o EP “Celebrar”. O projeto traz quatro músicas inéditas, reafirmando a força e a versatilidade da cantora paraense, que segue como um dos maiores nomes da música brasileira.

Joelma aposta em um repertório que transita entre o brega, o pop, a música dançante amazônica e o gospel, mantendo viva sua identidade artística, sua fé e, ao mesmo tempo, trazendo novas sonoridades.

Kart Love + Pablo

Kart Love acaba de lançar a segunda parte do DVD “Meu Nome é Kart, Sobrenome Love” e trouxe uma parceria especial: Pablo, o rei do arrocha.

O novo EP apresenta a regravação de “Vai Lembrar”, primeira composição e música gravada de Kart, além de um medley inédito de “Contato” e “Jogo de Sedução”.

Azzy

A cantora e rapper Azzy lança a faixa “MC de Batalha”, um rap poderoso que resgata sua trajetória no universo das batalhas de rima. Conhecida por sua autenticidade e coragem, a artista revisita momentos decisivos da carreira e expõe, em versos intensos, os desafios de ter sido a única mulher em meio a um cenário majoritariamente masculino.

O preconceito e a discriminação que enfrentou se transformaram em combustível para fortalecer sua voz e reafirmar seu espaço na cultura hip hop.