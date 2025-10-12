Lançamentos da Semana: George Henrique e Rodrigo iniciam nova era e a volta de Urias

A segunda semana de outubro foi marcada pelo início de novas “eras” na música brasileira. No sertanejo, George Henrique & Rodrigo convidam Murilo Huff para estrear o projeto “Uma Nova História”. Enquanto isso, no pop, Urias aposta em uma sonoridade MPB para seu novo álbum, “Carranca”. Internacionalmente, os destaques são PinkPantheress, Twice e Khalid.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

George Henrique & Rodrigo convidam Murilo Huff para estrear nova era

Gravado em Brasília diante de mais de 25 mil pessoas, o projeto “Uma Nova História” já nasce como um marco na trajetória de George Henrique & Rodrigo. E para dar o pontapé inicial nesta nova fase, a dupla escolheu uma faixa à altura: “50% Minha”, uma parceria poderosa com Murilo Huff, que traduz perfeitamente o espírito e a emoção desse novo momento.

A música retrata a história de uma pessoa que não quer ter uma relação escondida e nem quer dividir a pessoa amada com mais ninguém.

Urias aposta na MPB em nova era

Grande cantora do meio alternativo, Urias lança sua aposta mais ousada até então: um disco com abordagem MPB. Em “Carranca”, a artista traz com composições cheias de representações e significados religiosos, de resistência e de brasilidade.

Após lançamentos com traços de R&B como o “Fúria”, de 2022, e o “panelaço” do “Her Mind”, de 2023, Urias se aprofunda em uma estética verdadeiramente brasileira. Canções como “Etiópia” e “Água de Um Mar Azul” entram no hall das melhores de 2025.

PinkPantheress: um dos grandes nomes do ano

Grande nome do pop em 2025, a DJ, cantora e produtora britânica veio com uma versão repaginada do “Fancy That”, disco de sucesso lançado neste ano. Dentre os destaques, estão dois DJs brasileiros que ganham cada vez mais espaço no meio: Caio Prince e Mochakk.

Já para os artistas de repercussão global, se destacam o boygroup de Kpop Seventeen, Zara Larsson, Jade, Kylie Minogue, Kaytranada, Ravyn Lenae e Rachel Chinouriri. Um verdadeiro mousse sonoro de um nome extremamente interessante e promissor como PinkPantheress.

Khalid repaginado

Você provavelmente conhece o Khalid por grandes baladas em parcerias com cantoras pop, como em “Eastside” com Halsey ou em “Lovely” com Billie Eilish. Ou até mesmo de grandes hinos de R&B, como o hit “Young, Dumb & Broke”. Para a nova era, o americano mudou totalmente.

Novo integrante da comunidade LGBTQIA+, Khalid aposta em um pop dançante e sensual para sua nova era no disco “After the Sun Goes Down”. O lead single “Out of Body” já tinha dado a letra que seria uma era marcante.

Twice: dez anos de excelência

Sempre reforçando a piada de nunca tirarem férias, o Twice lançou um novo disco, mais uma vez. Desta vez, o foco é nas apostas solos das nove integrantes. Além de comemorar os 10 anos do girlgroup, que já é um dos maiores da história do Kpop.

MC Ig e companhia

Um dos maiores nomes do funk na atualidade lança a nova faixa da franquia “Goodnight”, ao lado de MC Ryan SP, Du’L, Meno K, MC GP e outros nomes de peso. A música fortalece o legado de uma das séries mais marcantes do funk recente.