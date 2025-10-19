Lançamentos da Semana: Manu Bahtidão dona do destino e o novo disco do Tame Impala

A semana foi recheada para aqueles que gostam de consumir trabalhos completos no mundo da música. No Brasil, Manu Bahtidão dá sequência ao projeto “Destino”, gravado em SP, com 4 novas faixas. Dentre os artistas internacionais, o Tame Impala e Carly Rae Jepsen vieram com novos trabalhos.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Manu Bahtidão segue com “Destino”

Manu Bahtidão lança um novo EP do projeto “Destino”, gravado em São Paulo. Com quatro faixas inéditas, o grande destaque do compilado é a parceria com Dennis DJ em “Quem Tá Na Minha Cama”, que promete movimentar as plataformas de música.

A colaboração com Dennis DJ tem composição assinada por BK, Cantini, Thallyson, Ricardus e a própria Manu. Com uma letra direta e provocativa, a canção fala sobre relações mal resolvidas e encontros inesperados: “Eu sou passado né, você me deu o pé / Nunca mais vai olhar na minha cara / Eu tô botando fé que você não me quer / Então por que você tá na minha casa?”

Tame Impala inaugura nova era na pista de dança

Tame Impala (Kevin Parker) lança hoje seu quinto álbum de estúdio, “Deadbeat”. No repertório, ele molda uma coleção de explorações psicodélicas e dançantes, servindo como veículo para algumas de suas composições mais diretas e cativantes até o momento.

O álbum é profundamente inspirado pela cultura bush doof australiana e, em especial, pela cena local de Margaret River, no oeste da Austrália, nos anos 1990, como uma espécie de ato “rave primitivo do futuro”.

Tarcísio do Acordeon convida João Gomes, Zé Vaqueiro e MC Don Juan

Quando quatro gigantes da música se reúnem, o resultado não poderia ser outro: um hit pronto para invadir as vaquejadas, paredões e playlists de todo o Brasil. Tarcísio do Acordeon, em parceria com João Gomes, Zé Vaqueiro e MC Don Juan, lança o single “ABC da Vaquejada”, unindo o ritmo contagiante do piseiro e do forró com a irreverência do funk.

A faixa é uma celebração às raízes nordestinas e à alegria do povo do interior, misturando o cheiro de couro, o som da sanfona e a energia das festas de vaquejada em uma batida moderna e dançante.

Carly Rae Jepsen emociona de novo, dez anos depois

Um dos grandes álbuns pop da década passada ganhou novas músicas, para a nossa alegria! Você provavelmente conhece a canadense Carly Rae Jepsen do hit “Call Me Maybe”, mas a artista possui uma discografia icônica. Dentre eles, o “Emotion”, de 2015, que ganhou um deluxe comemorativo de 10 anos.

A versão estendida do clássico chega com 4 faixas extras e dois remixes da lendária “Run Away With Me”. É um verdadeiro hinário!

Jennifer & Stephany + Country Beat

A dupla Jennifer & Stephany se une ao fenômeno Country Beat no lançamento de “Tô na Moda”. A faixa marca uma nova fase na trajetória das artistas, evidenciando sua versatilidade dentro do sertanejo e a conexão cada vez mais forte com o público jovem.

Misturando sertanejo, paredão e brega, “Tô na Moda” traz um ritmo dançante e um refrão pronto para grudar na cabeça. A música retrata, de forma divertida e irreverente, a reviravolta de quem antes era ignorado e agora está em alta: “Peão que usa chapelão, fivela e bota no pé / É disso que elas gostam, é isso que elas quer.” Com batida envolvente e clima de festa, a faixa traduz o espírito leve e bem-humorado que tem marcado o trabalho de Jennifer & Stephany

Kevin O Chris

Kevin O Chris apresenta “Todo o Dia”, entregando uma batida acelerada do funk carioca, com conteúdo explícito e clima festivo. Numa sonoridade que pulsa com energia e desejo, Kevin mostra mais uma faceta ousada do seu universo musical: versos que falam de liberdade, curtição e empoderamento da pista.

Com “Todo o Dia”, Kevin reafirma sua essência: som pulsante, letra direta e atitude. “Sucesso tá louca, vem tirando a roupa, hoje vai ter mais de três round”. É o tipo de faixa que não deixa ninguém parado, que chega para celebrar a energia das pistas e a alegria da vida sem filtro.

Outroeu

A dupla Outroeu está de volta com o aguardado quarto álbum da carreira, intitulado “Quarto”. O novo projeto de dez faixas promete levar os ouvintes a uma viagem emocional e sonora única.

“Quarto” é o resultado de um processo criativo intenso e pessoal, no qual Mike e Guto, os integrantes do duo, se permitiram explorar novas sonoridades e temas. Com faixas que falam de amor, vida e autoconhecimento, o álbum é uma reflexão sobre a jornada humana e as experiências que nos moldam.