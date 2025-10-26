Lançamentos da Semana: novo registro de Marília Mendonça e Demi Lovato dançante

A semana no mundo da música foi um prato cheio para quem quer se emocionar, mas também para aqueles que só desejam dançar. Em um registro inédito, e sem uso de inteligência artificial, “Segundo Amor da Sua Vida”, canção de Marília Mendonça gravada em 2018, foi lançada. Na gringa, o destaque é Demi Lovato, que chegou com seu novo projeto focado em pop depois de uma fase roqueira.

Confira os principais lançamentos musicais da semana!

Marília Mendonça: eterna

Em mais um lançamento póstumo, Marília Mendonça nos emociona novamente. “Segundo Amor da Sua Vida” foi escrita e gravada em 2018 em parceria com o produtor Juliano Tchula, que já assinou vários hits da rainha. À voz crua da finada sertaneja, adicionaram um arranjo instrumental – sem uso algum de inteligência artificial.

Justamente pelo fato de a gravação original estar inacabada, a música ganha um sentimentalismo e uma simplicidade dignas de elogio. A letra contém a clara assinatura de Marília, daquelas sofrências de encharcar os olhos. Enquanto isso, choramos de saudade da artista que ela foi.

Demi Lovato se divertindo

Após anos mais dedicados à sua veia roqueira, Demi Lovato está de volta ao pop. E melhor do que nunca! No novo álbum, “It’s Not That Deep”, a ex-Disney explora a música eletrônica (o chamado pop farofa despretensioso) ao lado do produtor Zhone, que já assinou hits de Kesha, Charli XCX e Rose Gray.

O disco é uma verdadeira delícia. Tem diversão, tem atrevimento, tem melodias mais espertas e também as mais manjadas, tem letras maduras e a Demi soltando o vozeirão, mas sem gritar. É a melhor notícia possível para quem acompanha de perto a carreira da artista. Pode ser que não tenha um hit, mas será que ela quer isso?

Matheus e Kauan se junta a Bruno & Marrone

Matheus & Kauan lançam a última parte do álbum “Envolvente”, encerrando o projeto que celebra os 15 anos de carreira da dupla. A nova etapa traz quatro faixas inéditas — “Movimentos Sutis” (com Bruno & Marrone), “Muros”, “Bora Hoje (Acústico)” e “Sexta Na Minha Quarta”.

Gravado em Hidrolândia (GO), o DVD contou com participações de Ana Castela, Felipe & Rodrigo e Bruno & Marrone, e já soma sucessos como “Ilusão de Ótica”, que ultrapassa 200 milhões de streams. O lançamento encerra um ciclo marcante na trajetória da dupla, reforçando sua essência, maturidade e força no sertanejo.

Djavan em vias de lançar novo álbum

Djavan apresenta “O Vento”, segundo single de “Improviso”, seu 26º álbum de estúdio. O disco, com lançamento confirmado para 11 de novembro, reúne 12 faixas e marca um novo capítulo na trajetória do artista que completa 50 anos de carreira em 2026.

A canção tem uma história especial: composta em parceria com Ronaldo Bastos – que assina a letra com o cantor –, “O Vento” foi lançada originalmente em 1987, na voz de Gal Costa. Mais de três décadas depois, Djavan registra a música pela primeira vez em sua própria discografia, trazendo uma nova leitura para a única parceria entre os dois compositores. O lançamento é também uma homenagem póstuma à amiga, celebrando a trajetória de uma das intérpretes que mais gravou canções de seu repertório (13) e que manteve uma relação afetuosa e artística com o cantor alagoano por décadas.

Xamã

O rapper Xamã apresentou na última quinta-feira (23/10) “Federais”, nova faixa em parceria com Victor Xamã e Ana Frango Elétrico, lançada como parte da trilha de “Os Donos do Jogo”, série da Netflix.

A canção une o lirismo e a força do rap com o experimentalismo do rock setentista e a inventividade da música alternativa, criando um encontro único entre universos musicais distintos.

Vampiras do sertanejo

A dupla Júlia e Rafaela lança o EP “Halloween”, um projeto conceitual que une o sertanejo a uma estética sombria inspirada no universo do terror. O material tem quatro faixas inéditas: “Zumbi”, “Vampiro” (com participação especial de Guilherme & Benuto), “Assombração” e “Pesadelo”.