Lance desleal no futebol chinês deixa jogador com risco de paraplegia. Saiba mais!

O togolês Samuel Asamoah sofreu um grave acidente durante a partida entre Guangxi Pingguo e Chongqing Tonglianglong, válida pela segunda divisão do Campeonato Chinês. O meia colidiu com uma placa publicitária ao tentar evitar a saída da bola pela linha lateral e acabou fraturando cinco vértebras cervicais, entre C2 e C6.

De acordo com comunicado oficial do Guangxi Pingguo, Asamoah não voltará a jogar nesta temporada e corre risco de ficar paraplégico. O clube informou que o atleta passou por cirurgia na quarta-feira (8/10), procedimento considerado bem-sucedido pela equipe médica responsável.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Choque contra placa deixa jogador togolês em risco de paraplegia na China Reprodução/X Choque contra placa deixa jogador togolês em risco de paraplegia na China Reprodução/X Choque contra placa deixa jogador togolês em risco de paraplegia na China Reprodução/X Voltar

Próximo

O lance ocorreu após um empurrão sofrido pelo jogador do time adversário, que o desequilibrou e o projetou contra a estrutura localizada à beira do gramado. O impacto direto contra a placa provocou a lesão séria na região do pescoço.

O Guangxi Pingguo reforçou que seguirá acompanhando a recuperação de Samuel Asamoah, prestando suporte médico e estrutural durante o período de tratamento. Até o momento, não há previsão sobre sua capacidade de retomar a carreira profissional.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!