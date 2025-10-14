Lara, filha de Faustão, fala da saúde do pai e celebra presença em seu casamento

Lara Silva, de 27 anos, filha de Faustão, comentou sobre a importância de seu pai no cenário musical em entrevista à CNN. A cantora, que acaba de lançar um novo álbum, se mostrou orgulhosa ao relembrar que, ao longo da carreira, o apresentador foi responsável por impulsionar grandes nomes da indústria. A filha do meio do comunicador ainda atualizou o quadro de saúde do pai e se disse grata pela presença dele em seu casamento.

“Eu sei o quanto ele foi importante na carreira de outros artistas e agora, nessa mesma linha, eu entendo a importância que o programa dele teve nesse sentido. Como um todo, esse álbum fala sobre a minha infância, as minhas memórias. Ele e a minha mãe foram essenciais na construção de quem eu sou hoje”, falou Lara, que acabou de lançar o seu álbum de estreia: “No Mundo da Lua”.

A artista casou no dia 20 de setembro e comentou como foi especial ter seu pai ao seu lado nesse dia. “Ele está super bem, se recuperando bem. É um processo super longo, mas eu fiquei feliz que ele conseguiu estar comigo em um dia tão especial, que foi o meu casamento”, acrescentou.

Faustão passou por mais um transplante de rim e fígado no início de agosto. O apresentador ficou cerca de três meses internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu alta no dia 28 de agosto, voltando para casa a tempo de ir no casamento da filha com Julinho Casares.