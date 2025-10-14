Lara Lima conquista bronze no Mundial de halterofilismo paralímpico







O Brasil voltou a conquistar uma medalha no Mundial de halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Desta vez o pódio foi alcançado pela mineira Lara Lima, um bronze na categoria até 41 quilos.

Para ficar com a medalha, Lara ergueu o total de 98 quilos, ficando atrás apenas da equatoriana Kerly Lascano, prata ao levantar 110 quilos, e da chinesa Zhe Cui, ouro com a marca de 117 quilos.

“Eu sinto que esse bronze tem um gosto diferente. Até a segunda tentativa, estávamos na briga pela prata. Infelizmente não foi, mas me dediquei bastante. Não foi da forma que queria, mas a tendência é melhorar cada vez mais. Queríamos estar no pódio e conseguimos”, declarou a mineira.

O bronze de Lara Lima é a segunda medalha do Brasil na atual edição da competição, após a prata conquistada, na última segunda-feira (13), pela paulista Mariana D’Andrea na categoria até 73 quilos.