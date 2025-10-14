Larva e barata: técnico choca ao mostrar insetos em máquina de café

Larvas, baratas e formigas! O técnico Lázaro Sousa, de Campinas, em São Paulo, viralizou nas redes sociais após mostrar uma cafeteira infestada de larvas. As imagens viralizaram e o profissional garantiu que a falta de manutenção nas máquinas de café pode causar uma série de problemas — alguns, bem indesejados.
No vídeo viral, ele mostra uma cafeteira que usa cápsulas de café, com apenas dois meses de uso. O equipamento aparece infestado de larvas. Assista:
@cs_taquaral Você sabia que o interior da sua cafeteira pode esconder larvas e sujeira acumulada? Acredite, encontramos cafeteiras com sujeira extrema e até insetos vivos e isso é mais comum do que parece. A falta de manutenção transforma sua cafeteira em um criadouro de bactérias e insetos!
Lázaro afirma que é comum encontrar insetos em máquinas de café que recebe para manutenção, incluindo baratas e formigas.
Ao g1, ele indicou que situações como essa acontecem apenas em máquinas que utilizam cápsulas com açúcar. “Nas [cápsulas] só com café, não tem como acontecer”, explicou. Para evitar, o técnico afirmou que o ideal é lavar o aparelho apenas com água a cada uso.