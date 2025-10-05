Lasanha de abobrinha: aprenda receita low carb e levíssima

Manter uma alimentação saudável e equilibrada não significa abrir mão do sabor. A lasanha fitness de abobrinha é prova disso: uma versão nutritiva, leve e deliciosa do prato clássico que todo mundo adora. Com ingredientes selecionados, ela transforma a refeição em uma experiência saudável e cheia de sabor.
Feita com camadas de abobrinha fresca, tomates e queijo cottage, essa receita conquista até quem não dispensa a lasanha tradicional. É prática, criativa e perfeita para incluir no cardápio do dia a dia sem culpa.
Aprenda o modo de preparo completo e descubra como a lasanha fitness de abobrinha pode ser a estrela da sua próxima refeição!
Lasanha fitness de abobrinha
Ingredientes
5 abobrinhas fatiadas bem finas
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 fio de azeite
Veja o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.