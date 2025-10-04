04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Lateral do Grêmio solta o verbo após pênalti: “Estamos sendo roubados”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lateral-do-gremio-solta-o-verbo-apos-penalti:-“estamos-sendo roubados”

Marlon se mostrou indignado após a derrota do Grêmio para o Bragantino por 1 x 0, neste sábado (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Jhon Jhon, aos 56 minutos do segundo tempo, após pênalti polêmico. Em entrevista após a partida, o lateral soltou o verbo contra a arbitragem.

Em um primeiro momento, o jogador pareceu discutir com um atleta rival. Na sequência, ele falou sobre o jogo e afirmou que o clube gaúcho está sendo “categoricamente roubado” no campeonato. Ele ainda comentou sobre os pênaltis marcados contra o Imortal. Assista:

O forte DESABAFO do Marlon após o fim do jogo em Bragança Paulista. Confira:

“O Grêmio está sendo CATEGORICAMENTE ROUBADO” pic.twitter.com/NMIqkBb7Mh

— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) October 4, 2025

Leia também

Após a marcação do pênalti, o técnico Mano Menezes pediu para os atletas deixarem o campo de jogo. Com a derrota por 1 x 0, o Grêmio permaneceu em 10º, com 33 pontos. Do outro lado, o Bragantino está na 9ª colocação, com 36.

O próximo jogo dos gaúchos será contra o São Paulo, no dia 16 de outubro. O campeonato será paralisado por conta da Data Fifa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost