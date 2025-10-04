Lateral do Grêmio solta o verbo após pênalti: “Estamos sendo roubados”

Marlon se mostrou indignado após a derrota do Grêmio para o Bragantino por 1 x 0, neste sábado (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Jhon Jhon, aos 56 minutos do segundo tempo, após pênalti polêmico. Em entrevista após a partida, o lateral soltou o verbo contra a arbitragem.
Em um primeiro momento, o jogador pareceu discutir com um atleta rival. Na sequência, ele falou sobre o jogo e afirmou que o clube gaúcho está sendo “categoricamente roubado” no campeonato. Ele ainda comentou sobre os pênaltis marcados contra o Imortal. Assista:
O forte DESABAFO do Marlon após o fim do jogo em Bragança Paulista. Confira:
“O Grêmio está sendo CATEGORICAMENTE ROUBADO” pic.twitter.com/NMIqkBb7Mh
— Papo de Boleiros (@_papoboleiros) October 4, 2025
Após a marcação do pênalti, o técnico Mano Menezes pediu para os atletas deixarem o campo de jogo. Com a derrota por 1 x 0, o Grêmio permaneceu em 10º, com 33 pontos. Do outro lado, o Bragantino está na 9ª colocação, com 36.
O próximo jogo dos gaúchos será contra o São Paulo, no dia 16 de outubro. O campeonato será paralisado por conta da Data Fifa.