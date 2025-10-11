Lateral do Vasco tem lesão ligamentar e vai passar por cirurgia

O Vasco informou, neste sábado (11/10), que o lateral-direito Paulo Ricardo, o Paulinho, vai passar por cirurgia. O jogador sofreu um trauma no pé direito, realizou exames e teve uma lesão ligamentar constatada.
Paulinho realizou apenas dois jogos com o elenco profissional neste ano, atuando com frequência maior pelo sub-20 cruzmaltino.
O jovem de 20 anos era cotado para iniciar o jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (15/10). Isso porque Paulo Henrique está com a Seleção Brasileira e Puma Rodriguez foi convocado pelo Uruguai. Ambos os atletas podem não chegar a tempo para o confronto contra os cearenses.