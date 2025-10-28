Lauana Prado choca ao revelar orçamento milionário de casamento com Tati Dias

Lauana Prado e Tati Dias estão noivas desde junho do ano passado e preparam uma festa para oficializar a união. Durante um show, a cantora contou que ficou chocada com os valores do orçamento para o casamento com a influenciadora e revelou aos fãs o valor milionário da comemoração.

“Meu casamento, que eu já falei para ti, eu não gosto nem de falar. Eu fui fazer o desconto por baixo, deu R$ 2,8 milhões”, declarou Lauana durante uma apresentação no último fim de semana.

A artista cogitou fazer uma celebração menor para oficializar a união com Tati. “Eu falei para ela: ‘amor, vamos fazer só um bolinho’. Vamos fazer só um bolinho. R$ 2.800.000 o casamento. Eu falei: ‘não, para que isso?!’. Só os mais íntimos”, brincou Lauana.

“Thaís está me julgando. A Thaís que, na pandemia, botou uma câmera, botou todo mundo pra assistir. Acho que eu vou fazer isso também”, completou a sertaneja, arrancando risos da plateia.

Em uma entrevista ao portal LeoDias, no mês passado, a cantora abriu os planos de aumentar a família com a noiva, Tati Dias, e comentou sobre o futuro casamento.

“Hoje eu estou noiva, e ela já tem um filho. Nós temos um filho juntas e temos planos de ter uma família ainda maior, com mais filhos. E a gente vai mostrando ao longo da nossa rotina que somos uma família como qualquer outra”, declarou.