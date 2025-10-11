11/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Lauana Prado compartilhou um vídeo romântico com sua noiva, Tati Dias, mas o que era para ser apenas uma celebração do amor acabou gerando ofensas e ataques homofóbicos contra o casal. Indignada com a situação, a cantora se pronunciou sobre o assunto nesta sexta-feira (10/10), em suas redes sociais.

Ela lamentou o ocorrido e comentou ao lado da noiva: “A gente resolveu postar um vídeo que, inclusive, já tinha sido publicado no TikTok há alguns dias. Foi um dos muitos vídeos que a gente fez aqui, e ainda tem vários que vamos soltar. Aí resolvemos compartilhar nas nossas redes, fizemos collab… aquela coisa que a gente quase nunca faz, né, amor?”

Lauana Prado e noiva são alvo de comentários homofóbicos: "Pessoas infelizes e invejosas"
Em tom bem-humorado, Lauana ainda brincou: “Menina, primeiro vamos falar desse engajamento. Não, o engajamento… eu tô me sentindo o Vini Jr., a Virginia, o Zé Felipe e a Ana Castela, todo mundo junto! Que que é isso?!”, disse, enquanto Tati completou: “Bateu quase 4 milhões de views!”

Na sequência, a cantora desabafou: “O segundo ponto é a quantidade de pessoas infelizes e invejosas, e eu nem sei mais adjetivos pra nomear essas pessoas, que vieram no nosso post falar. Tô chocada, passada! E eles vão de ‘Deus’ até ‘desperdício’.”

Lauana também ironizou alguns dos comentários: “Aí vem gente falando de Deus, da Bíblia, ‘coitadas das crianças’… E o Bento tá lá, bem feliz!” — disse, referindo-se ao filho de Tati. “Então, assim, ‘desperdício’, pra mim é top 1. Tipo, você tá desperdiçando alguma coisa?”, questionou a artista. “Não, eu tô aproveitando muito bem!”, respondeu a noiva, com bom humor.

