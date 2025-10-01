lauana-prado-fala-sobre-enteado-e-revela-planos-de-maternidade-com-tati-dias

A cantora Lauana Prado atravessa um momento marcante dentro e fora dos palcos. Noiva da influenciadora Tati Dias, ela falou à Quem sobre o convívio com Bento, enteado de 3 anos, e não escondeu o desejo de viver a maternidade. Ao mesmo tempo, celebra 18 anos de carreira e o lançamento de “Raiz Belo Horizonte”, projeto gravado diante de mais de 12 mil pessoas na Esplanada do Mineirão.

Na entrevista, Lauana descreveu o vínculo com o menino. “O Bento é superinteligente, amoroso, de muita personalidade. Nossa relação é maravilhosa, eu sou alucinada por ele. Ele me desperta muito sobre a maternidade”, contou.

A artista disse que ela e Tati já conversam sobre ter filhos: “Pretendemos, sim. Logo depois de casar, vamos falar sobre isso. Hoje ele já me tem como uma figura que faz parte da vida dele. Nossa relação é deliciosa, vai da coisa lúdica até a educação, sempre com muito respeito e amor”.

Novo projeto

Na música, Lauana acaba de lançar “Raiz Belo Horizonte”, DVD com 31 músicas entre clássicos da música brasileira em novas versões, faixas inéditas e colaborações com Elba Ramalho, Paula Fernandes, Roberta Miranda, Murilo Huff e outros artistas. “Esse projeto é o retrato da minha história, desde os bares até os maiores palcos que já pisei”, disse.

Com cinco indicações ao Grammy Latino, a artista olha para trás e recorda o sucesso de Cobaia, lançado em 2018, como divisor de águas. “Foi quando realmente me coloquei na cena nacional. Depois de tantos anos, pude expandir meu negócio e iniciar essa agenda intensa. Conto a carreira desde os bares porque foi quando a música virou profissão”, afirmou.