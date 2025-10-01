01/10/2025
Universo POP
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela

Lauana Prado fala sobre enteado e revela planos de maternidade com Tati Dias

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lauana-prado-fala-sobre-enteado-e-revela-planos-de-maternidade-com-tati-dias

A cantora Lauana Prado atravessa um momento marcante dentro e fora dos palcos. Noiva da influenciadora Tati Dias, ela falou à Quem sobre o convívio com Bento, enteado de 3 anos, e não escondeu o desejo de viver a maternidade. Ao mesmo tempo, celebra 18 anos de carreira e o lançamento de “Raiz Belo Horizonte”, projeto gravado diante de mais de 12 mil pessoas na Esplanada do Mineirão.

Na entrevista, Lauana descreveu o vínculo com o menino. “O Bento é superinteligente, amoroso, de muita personalidade. Nossa relação é maravilhosa, eu sou alucinada por ele. Ele me desperta muito sobre a maternidade”, contou.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @lauanaprado
Lauana Prado fala sobre enteado e revela planos de maternidade com Tati DiasReprodução/Instagram @lauanaprado
Portal LeoDias
Lauana Prado abre o coração sobre representatividade no sertanejo e planos de filhos e casamento com a noivaPortal LeoDias
Reprodução: Instagram
Lauana Prado e noiva, Tati DiasReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Lauana Prado e noiva, Tati DiasReprodução: Instagram
reprodução
reprodução

Leia Também

A artista disse que ela e Tati já conversam sobre ter filhos: “Pretendemos, sim. Logo depois de casar, vamos falar sobre isso. Hoje ele já me tem como uma figura que faz parte da vida dele. Nossa relação é deliciosa, vai da coisa lúdica até a educação, sempre com muito respeito e amor”.

Novo projeto

Na música, Lauana acaba de lançar “Raiz Belo Horizonte”, DVD com 31 músicas entre clássicos da música brasileira em novas versões, faixas inéditas e colaborações com Elba Ramalho, Paula Fernandes, Roberta Miranda, Murilo Huff e outros artistas. “Esse projeto é o retrato da minha história, desde os bares até os maiores palcos que já pisei”, disse.

Com cinco indicações ao Grammy Latino, a artista olha para trás e recorda o sucesso de Cobaia, lançado em 2018, como divisor de águas. “Foi quando realmente me coloquei na cena nacional. Depois de tantos anos, pude expandir meu negócio e iniciar essa agenda intensa. Conto a carreira desde os bares porque foi quando a música virou profissão”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost