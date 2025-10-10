Lauana Prado sofre ataques homofóbicos após vídeo com a noiva

A cantora Lauana Prado foi alvo de comentários homofóbicos nas redes sociais após publicar um vídeo romântico ao lado da noiva, Tati Dias, nessa sexta-feira (10/10).
As imagens mostravam o casal trocando carinhos e caminhando pelas areias de uma praia no Havaí, onde passaram dias de descanso.
No registro, a artista aparece dando um beijo apaixonado em Tati enquanto a música de fundo embala o clima de despedida da viagem. “Foi um sonho de verão em uma praia…”, escreveu Lauana na legenda do post.
Ataques preconceituosos
Apesar da postagem ter recebido inúmeras mensagens de apoio de fãs e amigos, alguns usuários deixaram comentários de teor preconceituoso. “Deixando de seguir”, “O mundo está perdido” e “Que desperdício” foram algumas das frases deixadas por internautas no campo de comentários.
Mesmo diante das críticas, a publicação segue no ar e já soma milhares de curtidas. Fãs da sertaneja saíram em defesa da cantora e pediram mais respeito ao casal.
Lauana e Tati oficializaram o noivado em junho deste ano: “É, pessoal, veio aí! Para a alegria de uns e desespero completo de outros… estou noiva! Princesa, a gente está noiva!”, contou Lauana Prado em suas redes.
