10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lauana Prado sofre ataques homofóbicos após vídeo com a noiva

Escrito por Metrópoles
A cantora Lauana Prado foi alvo de comentários homofóbicos nas redes sociais após publicar um vídeo romântico ao lado da noiva, Tati Dias, nessa sexta-feira (10/10).

As imagens mostravam o casal trocando carinhos e caminhando pelas areias de uma praia no Havaí, onde passaram dias de descanso.

No registro, a artista aparece dando um beijo apaixonado em Tati enquanto a música de fundo embala o clima de despedida da viagem. “Foi um sonho de verão em uma praia…”, escreveu Lauana na legenda do post.

Lauana Prado recebeu ataques homofóbicos nas redes.

Lauana Prado e Tati Dias posam juntas durante viagem

Tati Dias pediu Lauana Prado em casamento na Praia do Forte

Lauana Prado e Tati Dias posam juntas nos bastidores de um show

Lauana Prado e Tati Dias

Lauana Prado em São Paulo

Lauana Prado e Tati Dias

Ataques preconceituosos

Apesar da postagem ter recebido inúmeras mensagens de apoio de fãs e amigos, alguns usuários deixaram comentários de teor preconceituoso. “Deixando de seguir”, “O mundo está perdido” e “Que desperdício” foram algumas das frases deixadas por internautas no campo de comentários.

Mesmo diante das críticas, a publicação segue no ar e já soma milhares de curtidas. Fãs da sertaneja saíram em defesa da cantora e pediram mais respeito ao casal.

Lauana e Tati oficializaram o noivado em junho deste ano: “É, pessoal, veio aí! Para a alegria de uns e desespero completo de outros… estou noiva! Princesa, a gente está noiva!”, contou Lauana Prado em suas redes.

 

