ldu-atropela-palmeiras-e-vence-ida-da-semifinal-da-libertadores

A LDU foi dominante e venceu o Palmeiras por 3 x 0, nesta quinta-feira (23/10), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. Os gols do confronto foram marcados por Villamil, duas vezes, e Alzugaray, todos no primeiro tempo.

Com o resultado, os equatorianos podem perder por até dois gols de diferença e ainda assim estarão garantidos na grande final da Copa Libertadores da América.

O jogo

Logo no início da partida, os donos da casa abriram placar. Aos 16 minutos, o lateral da LDU passou em profundidade, Khellven desviou e a bola correu para a linha de fundo. Quiñónez foi mais rápido do que a defesa da equipe brasileira e passou a bola para o meio da área, onde encontrou Villamil, que dominou e, de esquerda, fez o primeiro gol do jogo.

Aos 27, o segundo dos equatorianos. Quiñónez finalizou de primeira após escanteio, a bola pegou na mão de Andreas Pereira e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Alzugaray cobrou aberto e ampliou.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, a LDU ampliou a vantagem. Após disputa no ar, a bola sobrou para Bryan Ramírez. O atacante avançou, driblou Murilo e passou para trás. Por lá, Villamil bateu de primeira e, com desvio, a bola parou no fundo das redes.

No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e o jogo ficou equilibrado. Ambas equipes tiveram oportunidades para mudar o placar do primeiro tempo, mas paravam em erros no terço final do campo.

Nos minutos finais, o Alviverde pressionava, mas não conseguia diminuir a diferença. A melhor chance aconteceu aos 37 minutos, Sosa saiu cara a cara com Domínguez, mas parou em boa defesa do goleiro adversário.

Já nos acréscimos, Bryan Ramírez entrou com força excessiva em Giay e foi expulso do confronto. O jogador, que deu o passe para o terceiro gol da LDU, desfalca a equipe equatoriana na volta da semifinal, em São Paulo.

Próximo jogo

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo do confronto da semifinal da Libertadores.