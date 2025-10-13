“Leão Banguelo”: polícia prende liderança do PCC na Baixada Santista

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (13/10), um homem conhecido como “Leão Banguelo”, acusado de ser um dos líderes da facção criminosa PCC na região da Baixada Santista, litoral paulista.

O criminoso, de 49 anos, foi alvo de mandado de prisão e de busca e apreensão. Ele foi capturado em uma chácara localizada na estrada Guaraú-Una, na zona rural de Peruíbe, cidade localizada no litoral sul do estado, após investigações sobre atentados contra policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.

A identidade do homem não foi divulgada. O preso foi conduzido à unidade policial e, após os procedimentos legais, encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

“Disciplina geral” do PCC