“Leão Banguelo”: polícia prende liderança do PCC na Baixada Santista

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (13/10), um homem conhecido como “Leão Banguelo”, acusado de ser um dos líderes da facção criminosa PCC na região da Baixada Santista, litoral paulista.
O criminoso, de 49 anos, foi alvo de mandado de prisão e de busca e apreensão. Ele foi capturado em uma chácara localizada na estrada Guaraú-Una, na zona rural de Peruíbe, cidade localizada no litoral sul do estado, após investigações sobre atentados contra policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.
A identidade do homem não foi divulgada. O preso foi conduzido à unidade policial e, após os procedimentos legais, encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.
“Disciplina geral” do PCC
- Segundo as investigações, “Leão Banguelo” atuava como “disciplina geral” do PCC na Baixada Santista, exercendo função de liderança em ações criminosas.
- Ele seria responsável por execuções e “justiçamentos”, nome dado pelos criminosos às punições contra quem descumprir as regras da facção.
- Ação em Peruíbe foi conduzida por agentes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) – Deinter 6.
- Além da prisão, os policiais apreenderam dois celulares que eram utilizados para manter contato com outros integrantes do PCC.
- Os dispositivos serão submetidos à perícia técnica para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.