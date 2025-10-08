“Lei do retorno”: Poliana Rocha se manifesta após polêmica de Virginia e Vini Jr.

Enquanto os prints de conversas entre Vini Jr. e uma modelo brasileira agitavam as redes sociais e levantavam especulações sobre o término do romance com Virginia Fonseca, Poliana Rocha, ex-sogra da influenciadora, decidiu responder perguntas de seus seguidores e aproveitou para deixar uma mensagem que muitos enxergaram como indireta.
Ao ser questionada sobre sua opinião a respeito da chamada “lei do retorno”, Poliana não poupou palavras e compartilhou uma reflexão sobre energia e consequências.
“A lei do retorno, para mim, reflete a ideia de que tudo o que fazemos, seja em palavras, atitudes ou intenções, volta de alguma forma. Não necessariamente do mesmo jeito, mas na mesma energia. Quando agimos com verdade, atraímos situações e pessoas na mesma sintonia. E quando agimos com egoísmo ou maldade, a vida acaba nos ensinando através das consequências. É como se o universo fosse um espelho que devolve aquilo que entregamos”, refletiu.
Virginia e Vini Jr. estavam vivendo um affair, porém, a influenciadora garantiu ao jornalista Leo Dias que não era “nada sério”. Apesar da relação casual, após saber das conversas com outras mulheres, Virginia garantiu que o relacionamento acabou.