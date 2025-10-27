Lei na China restringe influenciadores de comentar temas técnicos como medicina, direito e educação

Na China, influenciadores são proibidos por lei de falar temas de alto nível técnico sem qualificação. Emitida pela Administração Estatal de Rádio e Televisão (SART), em conjunto com o Ministério da Cultura e Turismo da China (MCT), uma regulamentação local exige que influenciadores tenham especialização para abordar determinados tópicos on-line.

Áreas com restrição pelo Estado

As normas determinam que influenciadores e criadores de conteúdo precisam comprovar qualificação profissional antes de tratar de temas considerados de “alto nível técnico”, como medicina, direito, finanças e educação.

Voltada especialmente para transmissões ao vivo, a medida busca, segundo o governo, “normalizar o comportamento profissional” e evitar a disseminação de desinformação em plataformas digitais.

O regulamento faz parte de um esforço mais amplo de controle do discurso público na internet chinesa, em que a influência dos criadores de conteúdo vem sendo cada vez mais monitorada.

Na prática, a medida reacende um debate global sobre responsabilidade e autenticidade. Em um ambiente em que influenciadores de moda e beleza falam de tudo — de skincare a moda, de esportes a saúde mental —, onde termina o conteúdo aspiracional e começa a fala técnica?

A lei chinesa, ainda que com restrição apenas no país, provoca uma reflexão sobre os limites da influência: até que ponto a espontaneidade digital pode resistir a um cenário que exige certificação, curadoria e controle?

