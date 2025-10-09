Leia orações geradas por IA usadas por picaretas no disque-benção fake

O grupo criminoso liderado por um pastor que aplicava golpes em fiéis oferecendo orações em troca de dinheiro tinha abordagem previamente definida, e todos os atendentes tinham um roteiro que deveria ser lido na hora da ligação.

O local, desarticulado durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) nessa quarta-feira (8/10), funcionava como uma espécie de call center e usava a religião para obter vantagem das vítimas.

De acordo com a PCERJ, o esquema funcionava como uma verdadeira empresa: todos os funcionários tinham uma meta de ligações a serem feitas e de lucro a ser obtido.

Veja o roteiro utilizado e a meta de ligações:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Material cedido ao Metrópoles 2 de 3

Material cedido ao Metrópoles 3 de 3

Material cedido ao Metrópoles

Depois de serem enganadas para aceitar as orações, as vítimas realizavam transferências por meio de Pix ou boleto bancário, cuja destinatária era a esposa do pastor envolvido no crime. Os valores eram, em média, de R$ 50.

Após o pagamento, as orações eram produzidas pelos atendentes por meio de inteligência artificial e adaptadas de acordo com a necessidade relatada pelas vítimas.

As diligências deram conta de que a organização criminosa teria arrecadado cerca de R$ 3 milhões por ano. Agentes da 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis) prenderam, durante a ação, 35 pessoas envolvidas no esquema, incluindo o próprio pastor.

A investigação da PCERJ continua para identificar os demais administradores do esquema e beneficiários.

Confira o local de onde partiam as ligações: