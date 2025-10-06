06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

Leila Pereira pode ser chamada a depor na CPMI do INSS sobre supostas irregularidades da Crefisa

Os autores são os deputados delegado Fábio Costa (PP-AL) e Evair Vieira de Melo (PP-ES), além do senador Marcos Rogério (PL-RO)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Três parlamentares que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Senado apresentaram requerimentos solicitando a convocação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para prestar depoimento. Os autores são os deputados delegado Fábio Costa (PP-AL) e Evair Vieira de Melo (PP-ES), além do senador Marcos Rogério (PL-RO).

Leila Pereira antes de Palmeiras x São Paulo — Foto: Marcos Ribolli

Para Vieira de Melo, a convocação é necessária em razão de Leila ser presidente da Crefisa, instituição financeira alvo de denúncias relacionadas a empréstimos consignados sem autorização de aposentados e pensionistas.

O senador Marcos Rogério acrescentou outros argumentos para defender a presença da dirigente na CPMI, destacando que a Crefisa venceu 25 dos 26 lotes leiloados para administrar a folha de pagamento dos benefícios do INSS, fechando contratos superiores a R$ 12 bilhões, superando bancos como Itaú e Bradesco.

Já o deputado Fábio Costa, autor do terceiro requerimento, afirma que as irregularidades já descobertas não permitem mais falar em simples erros, reforçando a necessidade de depoimento da presidente da instituição.

Os três requerimentos ainda serão analisados pelo colegiado da CPMI, que decidirá se a convocação será aprovada.

Com informações da Veja!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost