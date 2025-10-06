Leila Pereira pode ser chamada a depor na CPMI do INSS sobre supostas irregularidades da Crefisa

Três parlamentares que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Senado apresentaram requerimentos solicitando a convocação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para prestar depoimento. Os autores são os deputados delegado Fábio Costa (PP-AL) e Evair Vieira de Melo (PP-ES), além do senador Marcos Rogério (PL-RO).

Para Vieira de Melo, a convocação é necessária em razão de Leila ser presidente da Crefisa, instituição financeira alvo de denúncias relacionadas a empréstimos consignados sem autorização de aposentados e pensionistas.

O senador Marcos Rogério acrescentou outros argumentos para defender a presença da dirigente na CPMI, destacando que a Crefisa venceu 25 dos 26 lotes leiloados para administrar a folha de pagamento dos benefícios do INSS, fechando contratos superiores a R$ 12 bilhões, superando bancos como Itaú e Bradesco.

Já o deputado Fábio Costa, autor do terceiro requerimento, afirma que as irregularidades já descobertas não permitem mais falar em simples erros, reforçando a necessidade de depoimento da presidente da instituição.

Os três requerimentos ainda serão analisados pelo colegiado da CPMI, que decidirá se a convocação será aprovada.

Com informações da Veja!