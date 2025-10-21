21/10/2025
Leila Pereira se pronuncia após derrota do Palmeiras para o Flamengo

Escrito por Metrópoles
leila-pereira-se-pronuncia-apos-derrota-do-palmeiras-para-o-flamengo

O Palmeiras tropeçou diante do Flamengo, no último domingo (19/10), por 3 x 2 e colocou a liderança em risco. A presidente do clube, Leila Pereira, se manifestou nessa segunda-feira (20/10), sobre o resultado adverso e manteve a confiança no título Alviverde.

“Continuamos liderando o Brasileirão. Vamos em frente superando todos os obstáculos e dificuldades. Nossa característica é lutar até o final! Avanti para o próximo compromisso”, escreveu Leila Pereira nas redes sociais.

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogadores do Palmeiras reclamando com a arbitragem pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pedro Loureiro/Sports Press Photo/Getty Images3 de 3

Leila Pereira, presidente da Crefisa e do Palmeiras

Reprodução / Palmeiras

 

Apesar da derrota no Maracanã, o Verdão continuou em 1º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou a pontuação, mas se manteve na vice-liderança por ter uma vitória a menos.

Os jogadores alviverdes reclamaram da atuação da arbitragem no jogo. A equipe reivindica um suposto pênalti não marcado e expulsão do lateral-esquerdo Piquerez. Leila prestou apoio ao elenco com um comentário na postagem do zagueiro Gustavo Gómez.

“Querido capitão, vocês foram bravos e lutaram até o fim. Tenho um profundo orgulho de todo o nosso elenco. Vamos continuar trabalhando firmes e fortes, não deixando jamais que situações que não controlamos tirem o nosso foco. Aqueles que trabalham corretamente sempre serão vencedores”, completou a dirigente.

