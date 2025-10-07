Lenda do Barcelona anuncia aposentadoria e encerra trajetória no Inter Miami

O ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola, Jordi Alba, comunicou, nesta terça-feira (7/10), que irá se aposentar do futebol ao final da temporada pelo Inter Miami. O anúncio foi feito por meio de vídeo publicado nas redes sociais, no qual o espanhol de 36 anos expressou gratidão e orgulho por sua trajetória.

“Olá a todos! Chegou a hora de encerrar uma etapa importante da minha vida. Tomei a decisão de encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol ao final desta temporada. Faço isso com absoluta convicção, realização e felicidade”, afirmou Alba.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jordi Alba Reprodução Jordi Alba Reprodução Jordi Alba Reprodução Voltar

Próximo

O lateral-esquerdo chegou ao Inter Miami em julho de 2023, um mês após a chegada de Lionel Messi à equipe americana. Juntos, contribuíram diretamente para o título da Leagues Cup, o primeiro da história do clube fundado em 2019, e para a conquista da Supporters Shield. Pelo time da MLS, Alba disputou 95 partidas, marcou 14 gols e deu 28 assistências.

Cria de La Masia, Jordi Alba iniciou a carreira profissional no Valencia antes de retornar ao Barcelona em 2012. Pelo clube catalão, o defensor disputou onze temporadas, conquistou 17 títulos, incluindo a Champions League, seis Campeonatos Espanhóis e cinco Copas do Rei.

Na seleção espanhola, Alba se aposentou em 2023 após levantar a Liga das Nações como capitão. Ao todo, disputou 93 partidas, foi fundamental no título da Eurocopa de 2012 e encerra a carreira com 793 jogos, 60 gols e 157 assistências.

O Inter Miami ocupa atualmente a terceira posição da Conferência Leste da MLS, garantindo vaga direta nos playoffs. Jordi Alba terá a oportunidade de lutar pelo primeiro título da Major League com o clube, cuja final será disputada em 6 de dezembro.

Em seu vídeo, Alba agradeceu a todos os clubes pelos quais passou, aos companheiros, treinadores, familiares e fãs. “Tudo o que conquistei, fiz pensando em você. Esta corrida também é sua. Eu te amo. Hoje encerro este capítulo sabendo que dei tudo de mim. O futebol foi, é e sempre será uma parte essencial da minha vida. Obrigado, futebol. Obrigado por tanto”, declarou.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!