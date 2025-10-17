Léo Foguete celebra primeira indicação ao Grammy Latino: “Deus me surpreendeu”

Com menos de um ano de carreira, Léo Foguete já tem motivos de sobra para comemorar. Em setembro, o cantor de 21 anos foi surpreendido com sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o projeto “Obrigado Deus”, lançado em outubro de 2024.

Em entrevista ao repórter Netto Motta, do portal LeoDias, nos bastidores da gravação do DVD da cantora Samyra Show, na última quinta-feira (16/10), em Campina Grande (PB), o artista nascido em Petrolina, Pernambuco, celebra o momento. “Estou em êxtase até agora, muito feliz mesmo”, conta.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O cantor sertanejo Léo Foguete Reprodução/Instagram/@leofoguete Léo Foguete em entrevista para Leo Dias nos bastidores do Farraial 2025, em SP Portal LeoDias O cantor sertanejo Léo Foguete Divulgação O cantor sertanejo Léo Foguete Divulgação O cantor sertanejo Léo Foguete Reprodução/Instagram/@leofoguete Voltar

Próximo

“Deus me surpreende a cada dia que passa. Em menos de um ano de carreira, ver as coisas acontecendo assim é surreal. Claro que batalhamos muito para chegar até aqui, mas ainda não temos um ano de estrada. Só a indicação já é uma grande conquista. Ganhar, então, seria mais ainda, mas a felicidade pela indicação já é enorme”, continua.

O cantor explica que o título do álbum resume bem o sentimento que tem vivido. “Obrigado Deus, o nome já diz. Deus tem sido incrível com a gente. Assim que lançamos o disco novo, ele ficou no top 17 do Spotify, e o ‘Obrigado Deus’ ainda estava em 16º. Deus realmente me surpreende com o nosso trabalho”, afirma.

Durante a conversa, Léo também fala sobre os cuidados com a saúde, tema que ganhou importância após enfrentar uma crise de rinite durante a rotina intensa de shows. “Essa rotina maluca faz a gente dormir pouco. A alimentação também pesa muito: eu estava comendo mal e senti diferença. Comecei a treinar, fui pra academia, mudei a alimentação. Tenho só 21 anos, mas imagina chegar aos 40 sem cuidar da saúde? Uma hora o corpo cobra, e não é isso que eu quero pra mim”, reflete.