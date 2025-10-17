17/10/2025
Universo POP
Léo Foguete fala de planos para 2026 e revela que está na melhor fase de sua vida

Escrito por Portal Leo Dias
Léo Foguete esteve presente na gravação do DVD de Samyra Show, na última quinta (16/10), em Campina Grande, na Paraíba. Nos bastidores do evento, o cantor conversou com o repórter Netto Motta, do portal LeoDias, sobre planos profissionais para 2026.

Na entrevista, o artista entregou que está preparando várias parcerias (feats) para o próximo ano. “Ontem eu estava com o Dilsinho [cantor] e a gente já organizou uma música”, informou. Outro lançamento que está nos planos é uma canção que Léo Foguete gravou com a compositora e cantora Lara. “As coisas vão acontecendo assim. Muita coisa boa mesmo. Ainda tem alguns projetos que a gente vai participar e tá organizando pra ver todos os lançamentos”, completou.

Crédito: Portal LeoDias
Léo Foguete em entrevista para o portal LeoDias, em Campina Grande, na Paraíba
Crédito: Portal LeoDias
Léo Foguete em entrevista para o portal LeoDias, em Campina Grande, na ParaíbaCrédito: Portal LeoDias
Crédito: Portal LeoDias
Léo Foguete em entrevista para o portal LeoDias, em Campina Grande, na ParaíbaCrédito: Portal LeoDias
Crédito: Portal LeoDias
Léo Foguete em entrevista para o portal LeoDias, em Campina Grande, na ParaíbaCrédito: Portal LeoDias

Em relação ao contato com os fãs, tanto nas redes sociais quanto nos eventos e shows, o cantor destacou que é uma experiência incrível. “Tem lugares em que eu chego a primeira vez e sou muito surpreendido com o calor da galera, com amor e carinho. Isso é o combustível desse foguete, estar perto dessa galera aí. É o que eu pedi a Deus. Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida”, comemorou.

