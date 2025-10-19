Léo Ortiz passa por exames de imagem após lesão. Veja o diagnóstico

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo x Palmeiras, neste domingo (19/10). O time rubro-negro venceu o confronto por 3 x 2. O jogador se chocou com o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, e não teve mais condições de jogar o clássico.

Em nota à imprensa, o Flamengo informou que o zagueiro foi encaminhado para o hospital e realizou exames de imagem que não indicaram fratura, mas iniciou um tratamento com o Departamento Médico (DM) da equipe.

Veja a nota: