Léo Pereira vence processo de pensão e Tainá Militão é condenada a pagar R$ 200 mil

A 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca decretou a vitória do jogador Léo Pereira no processo movido pela ex-esposa, Tainá Castro Militão, sobre pensões supostamente atrasadas. A influenciadora, atualmente casada com o também atleta Éder Militão, foi condenada a pagar cerca de R$ 200 mil dos honorários dos advogados, além das custas processuais.

De acordo com a decisão, obtida pelo jornal Extra, o juiz Fábio Marques Brandão avaliou que o pagamento de R$ 2 milhões solicitado pela mãe das duas crianças, de seis e quatro anos, foi efetuado um dia depois da definição do valor. Desta forma, as alegações de atraso não seriam fundamentadas.

“Não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses, entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, diz trecho da decisão.

O magistrado decidiu que Léo Pereira não deve mais nada para a ex-esposa, que exigia R$ 2 milhões do atleta do zagueiro do Flamengo. Tainá foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários dos advogados, sendo 10% do valor exigido por ela — R$ 200 mil.

Além do processo relacionado às crianças, o ex-casal também se enfrentou judicialmente por outras questões. Uma delas foi sobre o destino da casa, a mansão que ocupava com os filhos do casal, na Zona Oeste do Rio. A Justiça decidiu que o imóvel avaliado em cerca de R$ 4 milhões deveria ficar com a influenciadora. Leo desejava parcelar o valor, mas o pedido não foi aceito pelo juiz, que determinou o pagamento integral, acrescido de juros. Com a quitação do valor, Tainá decidiu vender o imóvel.

Léo Pereira e Tainá são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Atualmente, ela é casada com Éder Militão. Militão foi anteriormente casado com Karoline Lima, com quem tem uma filha de 3 anos, Cecília, e que terminou recentemente com Léo Pereira.

O portal LeoDias entrou em contato com representantes de Léo Pereira e Tainá Castro Militão, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto e matéria será atualizada assim que os envolvidos se pronunciarem.