Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta anunciaram que estão à espera do segundo filho. Pais da pequena Liz, que completou 4 anos em setembro, o casal compartilhou a notícia em um post conjunto nas redes sociais nesta terça-feira (22/10).

“Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! ESTAMOS TÃO FELIZESSS!!! 🥹❤️”, escreveram os dois na legenda da publicação, que rapidamente emocionou fãs e amigos.

👶 Um desejo antigo da família

Segundo o casal, o desejo de aumentar a família era algo planejado há algum tempo — e também um pedido constante da filha Liz, que dizia sonhar em ter um irmãozinho.

A publicação, acompanhada de fotos e vídeos carinhosos da família, viralizou nas redes e recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho e felicitações.

💬 Reações de amigos e fãs

Nos comentários, celebridades e fãs se derreteram com a notícia:

“Eu vou choraaaar! Que lindosss ❤️❤️ Deus abençoe sempre”, comentou Titi Machado.

“Titia já está ansiosaaaaa pela chegada desse bebê que será muito amado ❤️❤️❤️”, escreveu outra seguidora.

A notícia reforça o clima de alegria na família Santana Improta, que tem conquistado o público com sua união e leveza nas redes sociais.

