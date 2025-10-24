24/10/2025
Léo Santana mostra reação ao descobrir nova gravidez de Lore Improta: “Sério, vida?”

Escrito por Portal Leo Dias
leo-santana-mostra-reacao-ao-descobrir-nova-gravidez-de-lore-improta:-“serio,-vida?”

Léo Santana descobriu que seria pai novamente de uma forma muito especial ao lado de Lore Improta. O cantor compartilhou um vídeo do momento em que recebeu a notícia e revelou que a esposa preparou uma brincadeira para surpreendê-lo e registrar a reação. Surpreso e emocionado, o GG da Bahia não conteve a alegria ao descobrir a novidade!

Há alguns dias, Lore e Léo anunciaram a chegada do segundo filho. Mas foi só agora que o cantor compartilhou o vídeo do momento em que descobriu que seria pai novamente. Para contar a novidade ao marido, a dançarina preparou uma brincadeira divertida. Ela escolhia um tema e o artista precisava responder com a primeira palavra que viesse à cabeça.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@leosantana
Léo Santana mostra reação ao descobrir nova gravidez de Lore ImprotaFoto/Instagram/@leosantana
Foto/Instagram/@leosantana
Léo Santana mostra reação ao descobrir nova gravidez de Lore ImprotaFoto/Instagram/@leosantana
Reprodução: Instagram
Após anúncio de gravidez, Lore Improta se emociona: “Esse bebê foi muito desejado”Reprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @leosantana
Léo Santana grita de felicidade após revelar gravidez de Lore ImprotaReprodução/Instagram @leosantana
Reprodução/Instagram @loreimprota
Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do 2º filhoReprodução/Instagram @loreimprota
Reprodução/@loreimprota
Léo Santana, Lore Improta e a filha do casal, LizReprodução/@loreimprota

Foi então que Lore pediu que ele dissesse uma palavra ou um nome que remetesse ao significado de “família”. Enquanto o cantor respondeu “alicerce”, ela disparou: “Estou grávida!”. Totalmente impactado, Léo reagiu surpreso: “Jure! Sério, vida? Mentira! Cara, não é possível, cara!”, declarou emocionado e com os olhos já cheios de lágrimas.

Sem acreditar de imediato, o cantor só teve certeza quando a esposa mostrou o teste de gravidez, enrolado em uma camiseta comprada para a primogênita, Liz, com a frase “Promovida a irmã mais velha”. Muito emocionado, ele abraçou e beijou a esposa, enquanto ela explicava que havia descoberto a gestação no dia anterior e dava risada da reação.

Na legenda da publicação, o artista contou que ainda não consegue descrever o que está sentindo, mas que sua reação no vídeo “expressa muita coisa”, já que ele segue sem acreditar em tantas bênçãos recebidas: “Deus é bom demais. Às vezes eu esqueço, olho pra barriga da minha esposa e lembro. Agradeço. Transbordo”, comemorou.

