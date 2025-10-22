22/10/2025
Léo Santana vibra de felicidade após revelar gravidez de Lore: “Como se fosse a 1ª vez”

Papai mais uma vez! Léo Santana surgiu empolgado nas redes sociais, nesta quarta-feira (22/10), após anunciar a gravidez da esposa, Lorena Improta. Em um vídeo gravado no story do Instagram, o cantor não escondeu a alegria de viver a paternidade pela segunda vez e afirmou que o novo integrante da família foi muito desejado por todos.

“E aí, family, buenas tardes! Papai! É, senhoras e senhores, eu vou ser pai novamente! Eu vou ser pai novamente! Ai, que bênção, Deus! Como eu queria, como nós queríamos e como a gente quer. Ave Maria, que sensação incrível! É, como se fosse a primeira vez. Ai, que bênção, que bênção!”, vibrou o cantor nas redes sociais.

Léo Santana agradeceu o carinho que a família recebeu após a notícia da gestação. “Obrigado pelas mensagens, pelo carinho, com toda a minha família. Meus fãs, amo vocês. Aos amigos, milhões de mensagens aqui, tanto no meu WhatsApp, como no direct [do Instagram], como na postagem, enfim. Obrigado”, continuou ele.

“Gratidão é a palavra. Que essa criança venha com muita, muita saúde. É só o que a gente, de fato, precisa nessa vida, né? Porque amor vai ter para dar e vender. Gratidão! Vambora. Papai GG duas vezes!”, finalizou Léo Santana.

Léo e Lore estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em fevereiro de 2021. Os dois já são pais de Liz, de 4 anos. “Promovida à irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! ESTAMOS TÃO FELIZESSS!!!”, escreveram na legenda do vídeo em que anunciaram a novidade.

