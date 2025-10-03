03/10/2025
Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: “Que sejam felizes”

Escrito por Portal Leo Dias
leonardo-comenta-relacao-de-ze-felipe-e-ana-castela-e-declara-apoio:-“que-sejam-felizes”

Leonardo demonstrou aprovar o casal Ana Castela e Zé Felipe. Após a Boiadeira confirmar publicamente que os dois estão se conhecendo, o cantor sertanejo abriu o jogo e disse que torce pela felicidade deles. “Estou torcendo por eles. Que sejam felizes. São dois jovens potentes na música”, disse o marido de Poliana Rocha em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (2/10). A declaração reforça o apoio da família, que já havia recebido Ana Castela na fazenda em Goiás, gerando euforia entre os fãs.

A relação entre o suposto sogro e a cantora parece caminhar bem. Há poucos dias, o cantor Leonardo recebeu Ana em sua casa e fez questão de compartilhar um registro especial ao lado dela e de seu filho, Zé Felipe. A legenda escolhida chamou atenção dos seguidores: “Visita do dia. A boiadeira Ana Castela”. Na foto, os três aparecem sorridentes em clima de descontração. Além disso, a cantora viajou recentemente com o affair e a família dele para o Pantanal. O momento de lazer foi completo com pescaria e muitas risadas.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: “Que sejam felizes”Reprodução: Instagram
Foto: Instagram/@cuibanolima
Após aproximação de Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo, Cuiabano Lima vê “livramento”Foto: Instagram/@cuibanolima
Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela, Zé Felipe, Leonardo, Poliana e amigos durante viagem ao PantanalFoto: Reprodução/Instagram
Reprodução: Instagram
Em família! Ana Castela e Zé Felipe desembarcam no Pantanal ao lado de Poliana, Leonardo e amigosReprodução: Instagram

O apoio de Leonardo surge logo após a confirmação do envolvimento. Na última quarta-feira (1º/10), durante uma coletiva de imprensa na gravação do novo DVD de Naiara Azevedo, a Boiadeira, que gravou novo feat com a sertaneja, confirmou que está vivendo um romance com o filho de Leonardo. A famosa ainda destacou que os dois não fazem questão de esconder o envolvimento.

