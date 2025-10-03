03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Leonardo fala pela 1ª vez sobre relação de Zé Felipe e Ana Castela

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
leonardo-fala-pela-1a-vez-sobre-relacao-de-ze-felipe-e-ana-castela

Leonardo não esconde a simpatia pelo novo romance de Zé Felipe e Ana Castela. Após a sertaneja assumir publicamente que está se aproximando do cantor, o veterano gravou um vídeo, divulgado na noite dessa quinta-feira (2/10), em que demonstra total apoio ao casal.

“Estou torcendo por eles. Que sejam felizes. São dois jovens potentes na música”, afirmou o artista.

Leia também

O clima de acolhimento entre a família e a Boiadeira já vinha sendo percebido antes mesmo da declaração. Leonardo chegou a posar com o filho e a cantora em sua casa, em Goiás, e publicou o clique nas redes sociais.

6 imagensZé Felipe e Ana CastelaAna Castela, Leonardo e Poliana Rocha durante viagem com Zé Felipe para PantanalZé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumoresO cantor LeonardoLeonardo Fechar modal.1 de 6

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução2 de 6

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes sociais.3 de 6

Ana Castela, Leonardo e Poliana Rocha durante viagem com Zé Felipe para Pantanal

Reprodução/Instagram: @anacastelacantora4 de 6

Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores

5 de 6

O cantor Leonardo

Reprodução6 de 6

Leonardo

Instagram/Reprodução

Na legenda, reforçou a boa convivência: “Visita do dia. A boiadeira Ana Castela”. Além desse encontro, Ana também embarcou com o cantor e os parentes dele em uma viagem ao Pantanal, marcada por passeios e pescaria.

A manifestação do sertanejo aconteceu logo após a relação vir a público. Durante uma coletiva de imprensa, na quarta-feira (1º/10), Ana Castela destacou que os dois não fazem questão de esconder o envolvimento e que não estão com pressa para viver nada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost