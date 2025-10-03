Leonardo fala pela 1ª vez sobre relação de Zé Felipe e Ana Castela

Leonardo não esconde a simpatia pelo novo romance de Zé Felipe e Ana Castela. Após a sertaneja assumir publicamente que está se aproximando do cantor, o veterano gravou um vídeo, divulgado na noite dessa quinta-feira (2/10), em que demonstra total apoio ao casal.
“Estou torcendo por eles. Que sejam felizes. São dois jovens potentes na música”, afirmou o artista.
Leia também
-
Ana Castela abre coração sobre parceria com Zé Felipe: “Topei na hora”
-
Imagem com “pedido de namoro” de Zé Felipe e Ana Castela confunde fãs
-
Ana Castela diz que não quer “pular etapas” com Zé Felipe
-
Ana Castela quebra silêncio sobre relacionamento com Zé Felipe
O clima de acolhimento entre a família e a Boiadeira já vinha sendo percebido antes mesmo da declaração. Leonardo chegou a posar com o filho e a cantora em sua casa, em Goiás, e publicou o clique nas redes sociais.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução2 de 6
Zé Felipe e Ana Castela
Reprodução/Redes sociais.3 de 6
Ana Castela, Leonardo e Poliana Rocha durante viagem com Zé Felipe para Pantanal
Reprodução/Instagram: @anacastelacantora4 de 6
Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores
5 de 6
O cantor Leonardo
Reprodução6 de 6
Leonardo
Instagram/Reprodução
Na legenda, reforçou a boa convivência: “Visita do dia. A boiadeira Ana Castela”. Além desse encontro, Ana também embarcou com o cantor e os parentes dele em uma viagem ao Pantanal, marcada por passeios e pescaria.
A manifestação do sertanejo aconteceu logo após a relação vir a público. Durante uma coletiva de imprensa, na quarta-feira (1º/10), Ana Castela destacou que os dois não fazem questão de esconder o envolvimento e que não estão com pressa para viver nada.