Leonardo Jardim fala em frustação e que pensa em deixar o Brasil; veja

No encerramento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Palmeiras na noite deste domingo (26/10). Durante os 90 minutos, o placar não foi alterado e permaneceu 0 x 0 até o apito final. Em entrevista coletiva, Leonardo Jardim, técnico da Raposa, falou em frustação e que repensa a permanência no Brasil.
“A alegria que eu tenho tido no Brasil, com o grupo fantástico e os torcedores. Estou frustrado, se vale a pena continuar, quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. Eu fico extremamente frustrado. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação”, comentou Leonardo Jardim.
Palmeiras segue na liderança
Palmeiras segue na liderança
Cruzeiro e Palmeiras empataram em 0 x 0
Cruzeiro e Palmeiras empataram em 0 x 0
Palmeiras abriu um ponto do Flamengo
Palmeiras abriu um ponto do Flamengo
Alexandre Schneider/ Getty Images
O técnico fez um forte desabafo após o empate no Allianz Parque. Durante seu pronunciamento, o comandante português criticou bastante a arbitragem.
“Eu gosto que o papel dos jogadores seja o responsável dos resultados dentro de campo. Acho que muitas coisas aconteceram, não vale a pena relatar porque vocês viram. Desde o Kaiki que tem o lábio todo inchado e não houve parada de jogo, qualquer lance da primeira parte, estava um jogador do adversário no chão. O Fabricio, acho que não fez falta nenhuma, quem faz falta é o adversário que faz a falta, ele roda, bate nas pernas, a expulsão, as dualidades de critérios”, prosseguiu Leonardo Jardim.
Agora, o Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo sábado (1º/11). Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Raposa recebe o Vitória no Mineirão, às 16h.