leonardo-jardim-se-diz-satisfeito-com-empate-contra-o-flamengo

Em encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado nesta quinta-feira (2/10), o Flamengo e o Cruzeiro empataram em 0 x 0 em jogo realizado no Maracanã.

Na coletiva de imprensa após o confronto, Leonardo Jardim, técnico da Raposa, comentou que o jogo foi igual e se mostrou satisfeito com o resultado. Porém, ressaltou a importância da próxima partida para valorizar o empate.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã

Wagner Meier/Getty Images 2 de 3

O Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova

Gilvan de Souza/Flamengo 3 de 3

No domingo (5/10) , às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão

Thaís Magalhães/Cruzeiro

“Eu acho que foi um jogo muito igual, em que as duas equipes quiseram propor o jogo e as duas equipes tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. (…) Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo. Este ponto só vai valer se no próximo domingo, contra o Sport, tenhamos capacidade de fazer três pontos”, disse o treinador.

Na atual temporada do Brasileirão, o time mineiro é o terceiro melhor visitante, com 20 pontos somados em 13 jogos. Jardim elogiou os seus jogadores sobre esta questão e disse que quem joga no Cruzeiro tem que ter essa capacidade.

Leia também

“Quem joga no Cruzeiro tem que ter essa capacidade de, em qualquer campo, não se pode diminuir em relação ao adversário. (…) Em termos de compromisso, de qualidade, temos que apresentar em qualquer estádio e foi isso que os jogadores fizeram”, afirmou o técnico.

Por fim, o treinador foi questionado sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2026. O comandante avaliou de forma positiva a notícia e comentou que o futebol brasileiro está se alinhando com aquilo que acontece no mundo.

“O futebol no Brasil esta se adaptando a um pedacinho daquilo que é a realidade em todos os campeonatos do mundo, que é ter um campeonato de primeira divisão que seja ao longo do ano e eu acho essa uma adaptação boa, porque vamos ter um campeonato que começa em janeiro e vai acabar em dezembro como todos os países.”, finalizou Leonardo Jardim.