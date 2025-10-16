16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Leonardo Jardim sobre arbitragem: “Não está preparado para o desafio”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
leonardo-jardim-sobre-arbitragem:-“nao-esta-preparado-para-o-desafio”

Em jogo disputado na Arena MRV, nesta quarta-feira (15/10), Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 1 x 1 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o clássico, Leonardo Jardim, treinador da Raposa, criticou a arbitragem em expulsão e disse que o juiz da partida não estava preparado para o desafio.

Leia também

“Você lembra um árbitro puxar quatro vermelhos e só acertar um? Eu não tinha psicólogo ao meu lado, mas ele mostra comportamento de ansiedade, que não está preparado para o desafio. Ele que é o responsável? Não, ele foi colocado aqui. Quem tem responsabilidade é quem o colocou aqui”, disse o técnico.

5 imagensScarpa levou perigo no clássicoMatheus Pereira marcou o primeiro na partidaMatheus PereiraAtlético volta a jogar no sábado contra o CorinthiansFechar modal.1 de 5

Ruan Tressoldi marcou para o Galo

Pedro Souza / Atlético2 de 5

Scarpa levou perigo no clássico

Pedro Souza / Atlético3 de 5

Matheus Pereira marcou o primeiro na partida

Gustavo Aleixo/Cruzeiro4 de 5

Matheus Pereira

Gustavo Aleixo/Cruzeiro5 de 5

Atlético volta a jogar no sábado contra o Corinthians

Pedro Souza / Atlético

Ainda sobre arbitragem, o português comentou sobre o lance que gerou o gol do Atlético-MG. No início do segundo tempo, o juiz deu escanteio para o Galo, na sequência da jogada os donos da casa cobraram curto e igualaram o placar do jogo.

“O escanteio, todo mundo viu. Eu estava há 60 metros. E vi fácil. O outro jogador tocou na bola. Todo mundo viu isso. Não é preciso ter carreira no futebol. Todo mundo percebeu que o árbitro não estava no melhor estado, no controle emocional.”

Veja o lance:

o lance que gerou gol do Atlético de escanteio foi literalmente tiro de metapic.twitter.com/DJs41fTf3e

— Tonin (@tonyynn3) October 16, 2025

O próximo jogo do Cruzeiro acontece no sábado (18/10), às 21h, contra o Fortaleza. A partida acontece no Mineirão e será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost