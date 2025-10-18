Leonardo posta dançando com Ana Castela: “Modão com sogrão”. Assista!

O cantor Leonardo compartilhou um vídeo dançando com Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe. O casal esteve junto com o artista no palco nesta sexta-feira (17/10).

Na postagem repostada pelo famoso, publicada pelo perfil Sertanejo na Net, a mensagem dizia: “Imagina dançar um modão com sogro e ainda ser o Leonardo”.

Os rumores de romance entre Ana Castela e Zé Felipe começaram há alguns meses. Após negarem envolvimento, os dois assumiram que estão juntos através de fotos e chegaram a lançar uma canção. Em recentes entrevistas, Leonardo demonstrou gostar da atual companheira do filho.

Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso

Leonardo, Zé Felipe e Ana Castela

Ana Castela e Zé Felipe

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

“Ana é uma pessoa maravilhosa, a gente está se conhecendo, mas já deu para notar que ela é uma pessoa igual a gente mesmo, simples”, disse ele.

