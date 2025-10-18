Leonardo posta dançando com Ana Castela: “Modão com sogrão”. Assista!

O cantor Leonardo compartilhou um vídeo dançando com Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe. O casal esteve junto com o artista no palco nesta sexta-feira (17/10).
Na postagem repostada pelo famoso, publicada pelo perfil Sertanejo na Net, a mensagem dizia: “Imagina dançar um modão com sogro e ainda ser o Leonardo”.
Os rumores de romance entre Ana Castela e Zé Felipe começaram há alguns meses. Após negarem envolvimento, os dois assumiram que estão juntos através de fotos e chegaram a lançar uma canção. Em recentes entrevistas, Leonardo demonstrou gostar da atual companheira do filho.
“Ana é uma pessoa maravilhosa, a gente está se conhecendo, mas já deu para notar que ela é uma pessoa igual a gente mesmo, simples”, disse ele.
Assista ao vídeo:
